Bologna, Orsolini non ha dubbi: "Tra Champions e Coppa Italia preferisco il trofeo"

Prima il campionato, poi la Coppa Italia. Inizia la lunga settimana del Bologna , che sfiderà il Milan venerdì 9 maggio a San Siro per la 36ª giornata di Serie A e mercoledì 14 maggio all'Olimpico per la finale che assegnerà il trofeo nazionale. A vivere in anteprime le emozioni dei felsinei, intervistato da Sky, è Riccardo Orsolini , leader della squadra di Italiano e protagonista degli eurogol che stanno tenendo gli emiliani in corsa per un posto in Champions League.

"Saranno giorni infuocati"

L'attaccante di Vincenzo Italiano non nasconde un certo grado di fibrillazione in vista del doppio confronto con i rossoneri e cerca di mettere insieme idee e ambizioni: "Mamma mia... saranno giorni infuocati perché dovremo preparare due partite contro la stessa squadra, non sarà facile, né per loi, né per loro. Al di là delle strategie, però, conterà restare il più concentrati e lucidi possibile per provare a vincere entrambe le sfide. Sulla carta i favori sono loro, ma è chiaro che noi stiamo bene e ce la vogliamo giocare, perché ci sentiamo forti. Siamo preparati, perché guardando il calendario già sapevamo che nelle ultime nove partite avremmo affrontato le prime otto della classifica e che ogni singola partita sarebbe stata una sfida per la Champions o una sfida per l'Europa. Quello che sappiamo è che nella prima parte della stagione abbiamo seminato e che ora è arrivato il momento di raccogliere".

"Possiamo fare risultato con tutti. E se Castro e Dallinga..."

L'autostima del Bologna è ai massimi livelli, lo avverte Orsolini, che infatti non si tira indietro: "Nel nostro DNA c'è la mentalità di poter fare risultato con tutti, è quella del mister che ce l'ha trasmessa e ha fatto di noi un gruppo di ragazzi che sanno quello che vogliono e che tenteranno di andarselo a prendere. Castro e Dallinga? Uno ci ha trascinati a inizio stagione, l'altro lo stavamo aspettando... potranno darci una grande mano in questo finale di stagione".