Bologna, Italiano tiene i nervi a freno: il retroscena negli spogliatoi dopo il ko contro il Milan

Una sconfitta che ha fatto male ma che a questo punto dovrà essere immediatamente resettata, dopo che sarà stata letta tuttavia come un’autentica lezione. Non di calcio, ma sul piano dell’atteggiamento, della concentrazione, della maturità e anche delle scelte. Sì, delle scelte. Certo, perché guai se il Bologna si facesse scivolare addosso come acqua fresca quello che è successo a San Siro contro il Milan. O meglio, quello che ha combinato a San Siro contro il Milan soprattutto dal minuto 70 in poi, quando è passato dall’1-0 all’1-3. Va detto che venerdì attorno alle 22.45 negli spogliatoi i calciatori rossoblù sono rientrati addirittura inferociti, consapevoli di aver buttato via una grande occasione per lo sbarco in Europa attraverso il campionato. Di solito in certi casi anche lo stesso Italiano diventa un fiume straripante di rabbia, ma così non sarebbe stato a San Siro, o quanto meno avrebbe evidenziato di essere meno infuriato della propria squadra. Per quale motivo? Bisognerebbe essere nella sua testa per dare una risposta appropriata, forse perché avendo capito che sarebbe stato poco costruttivo buttare altra benzina sul fuoco, ecco che ha preferito fare il pompiere. Anche se sugli errori gravi commessi sui tre gol subiti, inevitabilmente ha picchiato forte.