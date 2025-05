Fenucci: "Il futuro di Italiano? Sta molto bene a Bologna"

Vincenzo Italiano ha sorpreso Bologna e non solo. L'allenatore ha portato la società rossoblù alla finale di Coppa Italia, in una stagione nella quale gli emiliani hanno disputato anche la Champions League. Un rapporto destinato a proseguire, come dichiarato dall'amministratore delegato del Bologna Fenucci ai microfoni di Mediaset prima della finale di Coppa Italia: "Abbiamo iniziato a parlare con l'avvocato che lo rappresenta per prolungare l'accordo. Lui qui sta benissimo: continueremo insieme".