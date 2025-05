Volvo Car Italia Top Partner del Bologna anche per la stagione 2025-2026

Bologna-Volvo, rinnovata la partnership

L’annuncio dell’accordo è avvenuto questa mattina al Centro Tecnico Niccolò Galli, sede degli allenamenti del Bologna, nel corso di un incontro ufficiale alla presenza di Joey Saputo, Presidente del Bologna, Claudio Fenucci, Amministratore Delegato rossoblù, Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna, Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, e Massimo Rondoni, Head of Marketing Operations di Volvo Car Italia. La collaborazione tra Bologna F.C. 1909 e Volvo Car Italia si fonda su una profonda condivisione di valori: entrambe le realtà pongono al centro del proprio operato concetti chiave come l’innovazione, il rispetto della tradizione e una visione moderna e consapevole del futuro, senza mai perdere di vista le proprie radici.

“La partnership con il Bologna ha una valenza particolare per Volvo Car Italia”, afferma Massimo Rondoni, Head of Marketing Operations Volvo Car Italia. Che aggiunge: “Bologna è la città che da sempre ospita la filiale italiana di Volvo e nel corso degli anni la relazione fra Volvo e il territorio si è ampliata e consolidata attraverso numerose azioni e iniziative. Adesso tocca al mondo dello sport al massimo livello, che Volvo da sempre sostiene in quanto esempio di valori condivisibili. Una collaborazione che non fa che aggiungere un ulteriore tassello a un quadro già ricco”.

Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di rinnovare questa importante partnership con Volvo Car Italia che condivide con il Club una visione basata su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Il rinnovo per la prossima stagione 2025-2026 rappresenta un ulteriore passo avanti in una collaborazione che si è dimostrata solida e coerente con i nostri valori. Avere al nostro fianco un Top Partner come Volvo è motivo di orgoglio e conferma la capacità del Bologna di attrarre brand internazionali di altissimo livello”. Nel ruolo di Partner automotive, Volvo Car Italia metterà a disposizione del Bologna FC 1909 una flotta di veicoli XC60 T6 e XC90 T8 Plug-in Hybrid, perfettamente in linea con la strategia di mobilità elettrica ed elettrificata del marchio. Questi modelli garantiranno soluzioni di mobilità sostenibile, sicura ed efficiente per il Club, in coerenza con l’impegno condiviso per un futuro più responsabile.