Italiano sul rinnovo con il Bologna: "Presto metteremo tutto a posto"   

Il Bologna ha chiuso la stagione con una sconfitta indolore contro il Genoa. Al Dall'Ara, in ogni caso, è esplosa la festa per l'annata di Orsolini e compagni, capaci di vincere la Coppa Italia e quindi di qualificarsi in Europa League. Vincenzo Italiano è stato uno dei grandi protagonisti. Il tecnico sta discutendo con la società il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 e ha parlato tranquillamente del suo futuro ai microfoni di Dazn.