Orsolini dopo Bologna-Genoa: "Mi sono vergognato, primo tempo indegno"

Il clima di festa non è bastato a smorzare la delusione. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Genoa , Riccardo Orsolini ha parlato con franchezza ai microfoni di Dazn, esprimendo tutta la sua rabbia per la prestazione del Bologna: "Anche se c’era questo clima di festa, ero arrabbiatissimo alla fine della partita . È stato un primo tempo indegno , non alla nostra altezza . Mi sono vergognato , ho detto ai ragazzi di salvare la faccia ".

Bologna, Orsolini: "Non c'è una giustificazione, ma..."

Il numero sette rossoblù ha poi sottolineato come nella ripresa la squadra abbia cercato una reazione: "Nel secondo tempo abbiamo dato qualcosa in più. Se vogliamo trovare una giustificazione, che non c’è, potrebbe essere tutto nella normalità di un finale di stagione".

"Ora l'Europa League, puntiamo ai playoff"

Guardando avanti, l’obiettivo resta quello di consolidare quanto di buono costruito: "Dobbiamo cercare di andare avanti e dare il massimo, abbiamo capito come funzionano le competizioni europee. Ora avremo l’Europa League, proveremo sicuramente ad andare ai playoff. Cercheremo di fare una stagione sulla falsariga di questa, sarebbe importante per la continuità del progetto". Infine, un pensiero speciale per il tecnico Vincenzo Italiano: "Ho ringraziato Italiano, perché è una persona straordinaria e un allenatore preparatissimo. Con lui ho fatto 17 gol e non avrei minimamente immaginato di riuscirci. So quanto sia importante per me".