Città delle Rose Awards 2025, Sartori premiato a Roseto degli Abruzzi

Roseto degli Abruzzi è meraviglioso teatro della seconda edizione del Città delle Rose Awards 2025 , un’occasione imperdibile per esaltare ed entrare in contatto con figure che nel recente passato e nell’annata appena trascorsa si sono distinte in maniera assoluta nei rispettivi rami di competenza. A salire sul palco per ricevere l’ambito riconoscimento ci sono figure di spicco del mondo del calcio come il direttore sportivo del Bologna , Giovanni Sartori , primo artefice del progetto che ha portato al salto di qualità del club rossoblù concretizzatosi nella stagione appena terminata con la storica conquista della Coppa Italia .

Riconoscimenti a Sabatini, Tacconi, Antonini e Sirci

Assieme a lui l’ex dirigente tra le altre di Lazio, Roma e Palermo Walter Sabatini, protagonista di geniali intuizioni, scopritore e primo sostenitore di talenti straordinari che si sono affermati ai massimi livelli del panorama internazionale come Marquinhos, Alisson e Mohamed Salah, nonché l’ex portiere e bandiera della Juventus Stefano Tacconi, unico estremo difensore ad aver vinto tutte e cinque le competizioni Uefa per club oltre a due scudetti e una Coppa Italia, tutto in maglia bianconera. A loro si uniscono i noti imprenditori e presidenti Valerio Antonini e Gino Sirci. Il primo ha ottenuto risultati straordinari con i suoi Trapani Shark, che da neopromossi hanno raggiunto le semifinali playoff di LBA, mentre il secondo ha appena visto la sua Sir Safety Umbria Perugia Volley alzare al cielo la tanto ambita Champions League, punta di diamante di un percorso virtuoso portato avanti dalle serie minori fino ai piani più alti della pallavolo italiana ed europea.

Sul palco anche il neo-promosso Pescara

Non potevano di certo mancare rappresentanti più che illustri del mondo del giornalismo e dello spettacolo. Ed ecco a tal proposito la storica voce di SportMediaset Monica Vanali, affermatasi soprattutto al seguito della Nazionale italiana. Assieme a lei l’avvocato e giornalista Carlo Rienzi, fondatore nel 1986 del Codacons che da anni è l’ente di riferimento per la tutela dei consumatori italiani, nonché il noto produttore televisivo Lucio Presta, brillante imprenditore che tramite la sua agenzia di spettacolo cura gli interessi di grandi artisti e conduttori come Roberto Benigni, Antonella Clerici, Simona Ventura e tanti altri.

Infine, a tre società sportive di spicco del panorama sportivo abruzzese e nazionale sarà tributato il giusto riconoscimento per i grandi risultati ottenuti: sul palco si presenteranno il Pescara Calcio, fresco di promozione in Serie B per la prima a volta dopo quattro anni, l’A.S.D. Giulianova Calcio, dominatrice dell’ultima stagione di Eccellenza terminata con la promozione in Serie D e la conquista della Coppa Italia Dilettanti Abruzzo, e la ARAN Cucine Panthers Roseto che per la prima volta nella sua storia si misurerà con la Serie A1 femminile dopo aver superato nelle ultime finali playoff Costa Masnada, ottenendo un risultato di straordinaria portata.