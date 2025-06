Cremonini show a Bologna: sul palco canta "Poetica" con Orsolini e...

Cremonini, cosa è successo a Bologna con Orsolini

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social anche perché non solo Cremonini non ha mai nascosto il suo amore per il Bologna, ma è uno di quelli che raramente si perde una partita allo stadio o davanti alla tv. Per questo l'invito sul palco a Orsolini non è stata un'operazione di marketing, come tante se ne vedono in questo periodo in cui spesso si sottolinea la difficoltà degli artisti a riempire gli stadi (anche grazie a un'importante inchiesta di Selvaggia Lucarelli), ma un gesto sentito di un tifoso nei confronti di un suo idolo. Ed è stato bellissimo.