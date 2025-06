Immobile come Signori? La Lazio nel cuore e il rilancio che passa dal Bologna

A volte ritornano. Potrebbe essere il caso di Ciro Immobile che la scorsa estate ha lasciato la Lazio per andare al Besiktas e adesso ha voglia di rientrare in Italia. Non lo farebbe nella Capitale, ma al Bologna che dopo aver perso l’occasione Dzeko, ora sta puntando con forza sull’attaccante campano. Di Vaio e Sartori hanno già iniziato la trattativa e in città monta la suggestione