Addio a Raffaele Dalla Vite: era Bologna e F1 

Quando nel settembre del 1980 entrai per la prima volta nella redazione bolognese della Gazzetta dello Sport, in via Parmeggiani io, giovane “abusivo”, mi presentai a Silvano Stella, una delle persone migliori che abbia conosciuto, Carlo Ventura (seppi poi che era un collaboratore) e Athos Evangelisti, l’elegantissimo - di cachemire anche la scrittura - un autentico signore che si occupava di prodotto ed era considerato un’istituzione internazionale dal mondo dell’automobile. La redazione non era altro che un appartamento di 80 metri quadri, tre i giornalisti professionisti, ognuno di loro aveva una stanza. Soltanto dopo qualche giorno incrociai i baffoni di Raffaele , era di rientro da una trasferta di lavoro. La sua stanza-ufficio era l’ultima, in fondo al corridoio, spesso vuota.

Mi guardò come se avesse visto un alieno - avevo soltanto ventidue anni -, impiegò un altro paio di settimane per inquadrarmi meglio e alla fine mi accettò con uno dei suoi abbracci.

Scoprii presto un uomo pieno di vita, anche troppa forse, simpaticissimo, facile ai rapporti, decisamente fisico. Raffa sapeva farsi amare, in un istante entrava in confidenza con chiunque, lo ricordo accolto con piacere dall’avvocato Agnelli.

Aveva il culto della notizia e della domanda, per certi versi un fuoriclasse, oltre che un formidabile battutista.

Quando ieri ho saputo che se n’era andato per non tornare mai più, lui sempre in viaggio, ho ripensato ai mesi trascorsi insieme a quel gruppetto irripetibile, alla generosità di Stella che mi passava le collaborazioni per farmi guadagnare i primi soldi, a Evangelisti che mi raccomandò a Gino Palumbo, Paolino Castelli, a Gianni Cancellieri, e all’allegria di Raffa.

L’ho incontrato per l’ultima volta qualche anno fa in piazza Maggiore, era seduto al bar d’angolo con gli amici. Naturalmente mi ha urlato dietro facendosi subito riconoscere: per lui i mezzi toni non esistevano.

Raffa è stato a lungo il Bologna, ma anche la Formula 1 e la Ferrari, perché piaceva al Drake. Non si tirava mai indietro, era affamato di servizi.

Lo ricordo con tanto affetto, l’ho scritto a Matteo, suo figlio, che è stato un mio redattore negli anni della prima direzione del Guerin sportivo.

Raffa era un giornalista di sentimenti confusi ma puri.