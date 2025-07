Sabatini lancia Immobile: "Per il Bologna è il top. Questa squadra è nella storia"

Lo scorrere inesorabile del tempo è, da sempre, per l'essere umano una matassa di pensieri, di riflessioni, di tormenti. Trame che si intrecciano e difficilmente si sbrogliano. E così è sufficiente una semplice domanda sull'importanza dell'età in un campo da calcio per far dipingere a Walter Sabatini un quadro di vita, per molti di realtà. «L'età è importante per chiunque, non solo per gli atleti. La g