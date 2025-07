Bologna, svolta per Ndoye: ora spunta l'ipotesi rinnovo

BOLOGNA - Il Bologna non ha un’intenzione che sia una di cedere Dan Ndoye . E come nei giorni scorsi ha assicurato, prendendo una posizione estremamente forte anche agli occhi della gente, il capoazienda Claudio Fenucci «solo di fronte a numeri straordinari potremmo sederci attorno a un tavolo per fare le necessarie valutazioni» . I numeri a cui si riferisce Fenucci sono 50 milioni, almeno a oggi. Sì, almeno a oggi, perché nel caso in cui il Bologna dovesse lasciar partire Jhon Lucumi , che per il momento non vuole allungare il suo contratto con scadenza giugno 2027, ecco che l’addio di Ndoye non sarebbe più legato ad alcuna cifra . Ammesso sempre che le parole abbiano un peso e un significato preciso. Nel senso che gli uomini del governo rossoblù hanno sempre dichiarato che al massimo avrebbero venduto due tesori di famiglia, mai tre, e al quel punto già Bologna avrebbe salutato i due difensori centrali. Dovendo avere grande rispetto di Vincenzo Italiano , al quale hanno regalato mille garanzie nei giorni del rinnovo del suo contratto, e che di sicuro non si farebbe scivolare addosso come se niente fosse queste rassicurazioni non mantenute, e poi nei confronti dello stesso popolo rossoblù, che si sentirebbe tradito dal Bologna, a cominciare dal presidente Joey Saputo per finire ai suoi ministri, che avrebbero parlato in un modo e poi si sarebbero comportati in un altro. Non dimenticando, tra l’altro, come nel frattempo già siano stati sottoscritti 17 mila rinnovi di abbonamenti.

Bologna-Ndoye, trattativa aperta

Nei giorni scorsi i capi del Bologna hanno parlato a lungo con gli agenti di Ndoye, che almeno ad ascoltare ciò che radio mercato sta evidenziando da giorni avrebbero già raggiunto almeno sulla parola un accordo per quanto riguarda la durata del contratto e la cifra dell’ingaggio sia con il Napoli che con il Nottingham Forest. E badate bene, nonostante che per il momento né il Napoli né il Nottingham Forest abbiano fatto ancora arrivare al Bologna neanche una mezza proposta di acquisto. Una volta sottolineato come Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio non siano sorpresi, anche perché il Napoli ha usato la stessa strategia per Sam Beukema, è lecito riportare quanto messo in piazza venerdì dal direttore sportivo del Bologna Di Vaio sul tema Ndoye. «Sappiamo di apprezzamenti di alcune società nei confronti di Dan ma non in maniera ufficiale. Possiamo pensare di prolungare e migliorare il suo contratto, anche perché c’è l’apertura del ragazzo». E rispetto a quello che era stato il comportamento di Beukema e di suo padre, come potete capire c’è tutta la differenza del mondo. E non è finita qua: attraverso i suoi agenti, Ndoye ha informato Fenucci e Sartori che sarebbe felice di giocare ancora un anno a Bologna, con un allenatore che stravede per lui, con una squadra che è diventata una seconda famiglia e davanti a un popolo con il quale si è instaurato un’alchimia unica per poter preparare alla grande il mondiale.

Bologna, Ndoye è fondamentale

C’è da dire anche quanto segue, e sono concetti che rafforzano ancora di più quella che è l’attuale intenzione del governo rossoblù di non muovere per niente al mondo Ndoye. Primo punto: lo ritiene fondamentale per questo Bologna di Italiano, che dovrà essere competitivo in tutte e quattro le competizioni che sarà chiamato a giocare, campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Secondo punto: perso Ruben Van Bommel che avrebbe dovuto essere l’eventuale sostituto di Ndoye (passato al Psv per 25 milioni), le alternative costano un occhio della testa, dai 30 ai 35 milioni. E attenzione, nonostante i numeri molto alti restano ugualmente punti interrogativi nel nostro campionato. Come dire: meglio tutta la vita trattenere un anno in più Dan, anche perché gli eventuali 50 milioni ricavati non farebbero la differenza quanto Ndoye sulla fascia sinistra.