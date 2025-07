Gol, scaramanzia e un dettaglio per Jessica: perché Immobile anche a Bologna aspetta il 17

BOLOGNA - Ciro Immobile freme per riprendersi il 17, il suo numero di maglia, quello che ha indossato pure nella nazionale italiana. Lo aveva ai tempi del Pescara , lo aveva pure alla Lazio . Le sue stagioni d'oro le ha vissute col 17 sulle spalle. A Bologna l'ha trovato temporaneamente occupato. Quando è arrivato a Casteldebole lo aveva già Oussama El Azzouzi . Era già assegnato al centrocampista, ed infatti le prime amichevoli estive il bomber da 201 reti in serie A le ha giocate indossando il numero 18. Sul cambio, però, non sembrano esserci dubbi. È solo questione di tempo. Anche nello store del Bologna allestito a Valles non c'erano magliette con il suo nome. Un chiaro segnale del cambiamento che ci sarà.

Immobile e il legame con il numero 17

Ciro, che ad inizio carriera ha indossato tra gli altri anche il 9, il 10 e l'11, è troppo legato al 17 per non averlo. Lo stesso giocatore qualche anno fa raccontava che per lui tutto è cominciato a Pescara proprio con quel numero. E il 17 è anche il giorno di nascita di sua moglie Jessica. Una combo che lo spinge a non rinunciarci. È dunque solo questione di giorni o al massimo di settimane per assistere al cambio. Quando il club rossoblù, ufficializzerà i numeri di maglia per la prossima stagione, Immobile sarà sicuramente con la sua 17. Per ora Immobile si è dovuto accontentare del 18. Lo ha portato in tutte le tre amichevoli che ha disputato finora, ma a breve riprenderà quello che sente suo.