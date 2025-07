Bernardeschi: "Fondamentale che al Bologna ci sia Italiano". E sulla Juve e Gattuso...

Bernardeschi: "Accolto alla grande. Orsolini? La competizione alzerà il livello"

Federico Bernardeschi ha parlato dei suoi primi giorni a Bologna: "Mi hanno accolto veramente alla grande. Abbiamo tre competizioni davanti, serviva implementare la rosa perché è un bene per l'allenatore". Mentre, con il rapporto con Vincenzo Italiano: "Ci siamo confrontati prima di venire qui. Mi trovo molto bene con lui, è una persona diretta, onesta. Per me è stata una componente importante che lui fosse qui". Nel suo ruolo, sulla destra, ci sarà una competizione con Orsolini: "Non lo conoscevo prima. Ci siamo incrociati in Nazionale ma nulla di più. Lui è un simbolo di Bologna e questo se l'è guadagnato sul campo. Nelle squadre forti servono giocatori forte: la competizione alzerà il livello della squadra e la coesione del gruppo". Bernardeschi indosserà la maglia numero 10: "Storica, indossata da grandi campioni. Cercherò di onorare chi l'ha indossata prima".

"Voglio il Mondiale. La Juve mi ha reso l'uomo che sono"

Immancabile, per Bernardeschi, un commento sulla Nazionale: "Ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale. Voglio fare di tutto per esserci. Non ho ricevuto chiamate da Gattuso, ma sono stato via cinque anni: ci può stare". Così, il giocatore ha commentato la scelta fatta anni fa di giocare in Canada, a Toronto: "La Serie A mi è mancata, ma rifarei quella scelta: è stata un'esperienza che non rimpiango sia per me sia per la mia famiglia". Il calciatore ha ripercorso il suo passato, che lo ha visto protagonista con Fiorentina e Juventus: "Il mio rapporto con il passato è meraviglioso: ho cambiato 4 società se includiamo Crotone. Ci sta che qualcuno si sia arrabbiato quando sono andato via dalla Fiorentina, ma poi alla Juventus sono entrato in una società molto importante e abbiamo raccolto diversi successi. Ho rispetto per tutte le società in cui sono stato. Nella Juve sono diventato l'uomo e il calciatore che sono oggi, dunque c'è grande gratitudine". Quindi, un aggiornamento sul suo stato fisico: "Sono mesi che non gioco una partita, i ragazzi sono partiti prima di me, ma sto bene e spero che tutto questo possa trasparire all'esterno. Ora devo continuare a lavorare sodo".