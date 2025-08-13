Bologna in lutto: è morto Franco Cresci. Il cordoglio del club

Il Bologna piange la scomparsa di Franco Cresci. L'ex terzino sinistro e icona dei rossoblù negli anni '70 è morto questa mattina, il prossimo 15 settembre avrebbe compiuto 80 anni. Questo il messaggio di cordoglio pubblicato dal club sui social: "È scomparso questa mattina a Bologna all’età di 80 anni Franco Cresci, colonna della difesa rossoblù con 404 presenze dal 1968 al 1979. Addio, Franco". Sabato 16 si terranno i funerali a San Lazzaro.