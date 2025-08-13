Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bologna in lutto: è morto Franco Cresci. Il cordoglio del club

Il prossimo 15 settembre avrebbe compiuto 80 anni: l'ex terzino sinistro è stato un'icona dei rossoblù negli anni '70
Il Bologna piange la scomparsa di Franco Cresci. L'ex terzino sinistro e icona dei rossoblù negli anni '70 è morto questa mattina, il prossimo 15 settembre avrebbe compiuto 80 anni. Questo il messaggio di cordoglio pubblicato dal club sui social: "È scomparso questa mattina a Bologna all’età di 80 anni Franco Cresci, colonna della difesa rossoblù con 404 presenze dal 1968 al 1979. Addio, Franco". Sabato 16 si terranno i funerali a San Lazzaro.

Il Bologna piange Franco Cresci, icona degli anni '70

Nato a Milano, Cresci entra nel vivaio dell'Inter all'epoca di Helenio Herrera. Finisce in prestito al Varese per un anno, per poi diventaredi proprietà del Milan. Nel 1968 inizia la sua storia d'amore con il Bologna rimanendo con i rossoblù per ben 11 anni. Divenne un'icona di quello splendido Bologna che riuscì a conquistare due Coppe Italia e una Coppa di Lega italo-inglese. Con 404 presenze è il sesto giocatore nella storia del club per numero di partite.

