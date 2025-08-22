Italiano prima di Bologna-Roma: "Ecco perché Immobile farà tanti gol. Con Gasperini servirà pazienza"

"Non dobbiamo sentirci appagati, bisogna azzerare"

In apertura l'allenatore del Bologna ha posto subito l'attenzione sull'approccio con cui la squadra dovrà affrontare la nuova stagione: "Non dobbiamo andare in giro a dire che siamo quelli che si sono comportati in maniera egregia lo scorso anno, dobbiamo azzerare. Siamo stati altalenanti in alcune amichevoli ma ripartiamo con l'intenzione di proporre lo stesso pensiero calcistico dell'anno passato. Dobbiamo curare meglio la fase di non possesso - ha proseguito il tecnico - e cercare di non far riaffiorare le difficoltà iniziali dello scorso anno. Andremo a step. Dovremo concentrarci per i primi 4/5 mesi, fino a gennaio, cercando di essere al top e rimanere dentro tutte le competizioni".

Rowe un investimento importante, Immobile è un ragazzino

Interrogato dai giornalisti, Italiano ha detto la sua su due nuovi acquisti che fanno ben sperare per la stagione appena iniziata: "Rowe l'ho incontrato ora, ci siamo scambiati qualche battuta. Gli ho detto che in meno di un mese dovrà imparare l'italiano. Arriva da De Zerbi, quindi penso che imparerà in fretta perché alcune basi le ha. È stato un grande investimento della società e sono certo che farà bene. Ha estro, forza fisica e la qualità che spacca le partite e ti fa vincere i trofei". Conclusi i discorsi sull'inglese, l'allenatore si è soffermato su Immobile: "Ha grande ritmo e intensità, ha i dati di un ventenne. Non ne faccio una questione di età, quindi con me casca bene. Fa ancora i movimenti che gli hanno permesso di essere il bomber che è stato in tutti questi anni. L'ho visto affamato, mi auguro che sia ancora letale sotto porta. Farà molti gol perché ha la voglia di un ragazzino".