Italiano prima di Bologna-Roma: "Ecco perché Immobile farà tanti gol. Con Gasperini servirà pazienza"

La stagione del Bologna ripartirà dall'Olimpico, lo stesso stadio che solo tre mesi fa ha fatto da palcoscenico allo storico successo dei rossoblù in Coppa Italia. Sabato 23 agosto la squadra affronterà la Roma per la prima giornata di Serie A e in previsione di questo impegno Italiano ha tenuto la conferenza stampa di rito toccando tutte le tematiche più calde del momento.
"Non dobbiamo sentirci appagati, bisogna azzerare"
In apertura l'allenatore del Bologna ha posto subito l'attenzione sull'approccio con cui la squadra dovrà affrontare la nuova stagione: "Non dobbiamo andare in giro a dire che siamo quelli che si sono comportati in maniera egregia lo scorso anno, dobbiamo azzerare. Siamo stati altalenanti in alcune amichevoli ma ripartiamo con l'intenzione di proporre lo stesso pensiero calcistico dell'anno passato. Dobbiamo curare meglio la fase di non possesso - ha proseguito il tecnico - e cercare di non far riaffiorare le difficoltà iniziali dello scorso anno. Andremo a step. Dovremo concentrarci per i primi 4/5 mesi, fino a gennaio, cercando di essere al top e rimanere dentro tutte le competizioni".
Rowe un investimento importante, Immobile è un ragazzino
Interrogato dai giornalisti, Italiano ha detto la sua su due nuovi acquisti che fanno ben sperare per la stagione appena iniziata: "Rowe l'ho incontrato ora, ci siamo scambiati qualche battuta. Gli ho detto che in meno di un mese dovrà imparare l'italiano. Arriva da De Zerbi, quindi penso che imparerà in fretta perché alcune basi le ha. È stato un grande investimento della società e sono certo che farà bene. Ha estro, forza fisica e la qualità che spacca le partite e ti fa vincere i trofei". Conclusi i discorsi sull'inglese, l'allenatore si è soffermato su Immobile: "Ha grande ritmo e intensità, ha i dati di un ventenne. Non ne faccio una questione di età, quindi con me casca bene. Fa ancora i movimenti che gli hanno permesso di essere il bomber che è stato in tutti questi anni. L'ho visto affamato, mi auguro che sia ancora letale sotto porta. Farà molti gol perché ha la voglia di un ragazzino".
Il parere sulla Roma di Gasperini
L'ultima frazione della conferenza stampa si è concentrata sulla partita dell'Olimpico che attende i rossoblù. Italiano si è detto ottimista sullo spettacolo che potrebbe andare in scena sabato e ha condiviso la sua visione sulla nuova gestione di Gasperini: "La Roma ha un nuovo allenatore, quindi ci vorrà tempo e pazienza, come nel mio caso lo scorso anno. Affronteremo una squadra di valore e qualità, spinta da uno stadio pazzesco. Contro Gasperini abbiamo giocato sempre gare di grande ritmo e intensità. Dovremo cercare di essere velenosi al massimo per fargli male e dietro dovremo tenere la spina attaccata perché arriveranno da ogni parte. Mi aspetto una bella partita, uomo su uomo: è questo ciò che abbiamo preparato per cercare di farci trovare pronti".
