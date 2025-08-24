BOLOGNA - Il Bologna continua a fare muro attorno a Jhon Lucumí. Le parole dell'agente del difensore centrale stanno provando a smuovere la società rossoblù per spingerla a lasciar partire il nazionale colombiano che vorrebbe andare a giocare in Premier League. Ma se dipenderà dall'area tecnica e dall'intera dirigenza del Bologna il 27enne non si muoverà in questa sessione di mercato. L'amministratore Claudio Fenucci è stato chiaro in merito. Lucumí è ritenuto incedibile e infatti il club ha respinto l'offerta da 28 milioni di euro del Sunderland. La presa di posizione pubblica del procuratore del centrale difensivo non si è fatta attendere. «Quest’anno, sin dall’inizio della stagione, il messaggio è sempre stato chiaro da entrambe le parti: se fosse arrivata l’offerta giusta, Jhon avrebbe avuto la possibilità di un trasferimento. Mi auguro quindi che da parte del Bologna ci possa essere una riflessione che permetta di trovare una soluzione equilibrata e positiva per tutti. Comprendo bene l’importanza della società e del calciatore, e mi aspetto soltanto che possa essere compresa anche la nostra richiesta». E il Sunderland non molla la presa. Resta da capire, se da qui alla chiusura del mercato, ci saranno nuove mosse da parte del giocatore o del suo entourage. Ieri a Roma Lucumí è partito regolarmente nella formazione titolare. Si vedrà se ci saranno sviluppi.