BOLOGNA - Il Bologna continua a fare muro attorno a Jhon Lucumí. Le parole dell'agente del difensore centrale stanno provando a smuovere la società rossoblù per spingerla a lasciar partire il nazionale colombiano che vorrebbe andare a giocare in Premier League. Ma se dipenderà dall'area tecnica e dall'intera dirigenza del Bologna il 27enne non si muoverà in questa sessione di mercato. L'amministratore Claudio Fenucci è stato chiaro in merito. Lucumí è ritenuto incedibile e infatti il club ha respinto l'offerta da 28 milioni di euro del Sunderland. La presa di posizione pubblica del procuratore del centrale difensivo non si è fatta attendere. «Quest’anno, sin dall’inizio della stagione, il messaggio è sempre stato chiaro da entrambe le parti: se fosse arrivata l’offerta giusta, Jhon avrebbe avuto la possibilità di un trasferimento. Mi auguro quindi che da parte del Bologna ci possa essere una riflessione che permetta di trovare una soluzione equilibrata e positiva per tutti. Comprendo bene l’importanza della società e del calciatore, e mi aspetto soltanto che possa essere compresa anche la nostra richiesta». E il Sunderland non molla la presa. Resta da capire, se da qui alla chiusura del mercato, ci saranno nuove mosse da parte del giocatore o del suo entourage. Ieri a Roma Lucumí è partito regolarmente nella formazione titolare. Si vedrà se ci saranno sviluppi.
Bologna, un acquisto per il centrocampo
Intanto la dirigenza del Bologna, che ha sistemato il reparto degli esterni d'attacco, sta continuando a cercare un centrocampista. L'idea della società sembra rimanere quella di ingaggiare un under 22, che non faccia lista in Italia e che eventualmente accetti di non giocare l’Europa League. La questione della lista Uefa è un tema di cui a Casteldebole si è già parlato. La società ne ha parlato direttamente con il gruppo dei calciatori e anche Italiano ha spiegato in conferenza la questione. «Qualcuno - ha detto venerdì - dovrà star fuori come sono stati fuori 3-4 giocatori lo scorso anno. Non è colpa di nessuno, si faranno trovare pronti per le altre competizioni. A parte i portieri, ad oggi ne deve stare fuori uno per reparto, se dovesse arrivare anche un altro centrocampista ci sarà qualcun altro da sacrificare». Un innesto in mezzo al campo, però, il Bologna lo vuole. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno continuando la ricerca.