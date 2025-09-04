Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Oltre i miliardi dei grandi: Bologna, 8 milioni all’anno per i campioni di domani

L'investimento del club nelle giovanili in controtendenza rispetto alle medie della Serie A, agli ultimi posti per giocatori cresciuti nei vivai
Oltre i miliardi dei grandi: Bologna, 8 milioni all’anno per i campioni di domani
Roale
1 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Nell’estate dei record, dei miliardi spesi per assicurarsi i migliori giocatori in circolazione, c’è anche chi investe con forza nel futuro. Per provare a ribaltare una tendenza che, soprattutto in Italia, è particolarmente pesante e gravosa. Fino a lunedì, le attenzioni degli appassionati di tutto il mondo erano ovviamente rivolti al calciomercato “dei grandi”. Oltre 3 miliardi e mezzo il valore degli acquisti dei club di Premier League, di cui pi

