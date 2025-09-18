Orsolini sogna in grande: "Un'altra stagione top con il Bologna e finalmente il Mondiale"

"Giocando in strada ho imparato tanto, ma con l'età..."

Orsolini è consapevole della sua crescita, dai giochi in strada a Rotella, in provincia di Ascoli Piceno ("dove ho imparato tante cose, tra vetri e ginocchia sbucciate"), alle prime esperienze in maglia azzurra (capocannoniere del Mondiale Under 20 in Corea del Sud e debutto con gol nella Nazionale maggiore): "Oggi mi sento maturo, sono cresciuto sotto tantissimi punti di vista. Se guardo indietro, a quando ho cominciato a giocare, penso di essere cambiato moltissimo sotto tanti aspetti, in primis dal punto di vista caratteriale e mentale. Con l'età si acquisiscono dei valori importanti, che poi nel calcio sono molto utili".

"Prima il Bolgona, poi il sogno nel cassetto"

Diventato punto di riferimento del Bologna, Orsolini ha le idee chiare sul prossimo futuro: "Indubbiamente con il Bologna mi sono tolto grandi soddisfazioni negli ultimi anni, adesso spero di fare un'altra stagione importante, di segnare altri gol e meritarmi la chiamata al Mondiale. Sarebbe un sogno, ma è anche un obiettivo concreto perché ho tutte le carte in regola per potermi giocare questa chance fino in fondo".