Bologna, Italiano: "Ci sono molte aspettative su di noi. Dobbiamo migliorare"

Dopo la sconfitta alla prima giornata contro l'Aston Villa, il Bologna si prepara all'esordio casalingo in Europa League . Alla vigilia della partita contro il Friburgo Vincenzo Italiano ha parlato dei tedeschi in conferenza stampa: "È una squadra molto temibile in casa, non so come si approccerà fuori, ma ha giocatori di ottima caratura tecnica ed è una formazione organizzata".

Bologna, Italiano: "Concediamo ancora troppo"

Nell'ultima partita il Bologna ha pareggiato contro il Lecce in trasferta: "Dobbiamo crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista. Capisco che ci siano grandi aspettative nei nostri confronti ma dobbiamo cercare di essere più qualitativi" ha dichiarato Italiano. "Abbiamo alzato la qualità del palleggio e il numero delle conclusioni ma concediamo ancora troppo dietro. Tra qualche mese cresceremo di intesa e condizione e sicuramente miglioreremo le prestazioni". L'allenatore ha parlato dell'importanza dell'allenamento nel dover affrontare il triplice impegno: "Dobbiamo andare a richiamare quelle situazioni su cui non siamo al 100%, come le palle inattive e la fase difensiva negli ultimi 20 metri. Stiamo lavorando sulle chiusure preventive e sui duelli individuali. Già siamo cresciuti sul possesso e sul numero delle conclusioni in porta".

La condizione di Rowe

Parole al miele per l'ex Marsiglia Rowe, che va aspettato in questa fase della stagione: "Non so cosa vi aspettavate. A me il suo primo tempo a Lecce è piaciuto: esordiva dal primo minuto in una trasferta difficile. Ci vuole tempo per ambientarsi ed io non mi aspettavo nulla di più da quello che ho visto. Tutto e subito non si può avere. Per me tra qualche settimana farà gol, perderà qualche pallone in meno, ridurrà gli errori e alzerà la qualità. Serve solo pazienza ma sono certo che arriverà", parola di Italiano.

Italiano sulle cessioni di Ndoye e Beukema

La scorsa estate, il Bologna ha perso pedine importanti, cambiando pelle anche negli ultimi giorni di mercato: "Penso che togliere due giocatori importanti come Ndoye e Beukema da uno scacchiere organizzato come il nostro in cui la squadra aveva trovato quell’alchimia e quell’equilibrio che ci ha permesso di arrivare in fondo non sia cosa da poco. Non dimentichiamoci che all’inizio sia Sam che Dan hanno avuto delle situazioni in cui dovevano entrare in sintonia con il gruppo e la squadra è sbocciata successivamente. Quest’anno siamo sulla stessa lunghezza d’onda e sono convinto che la base ce l’abbiamo. Con un poi di tempo, pazienza, fiducia ed entusiasmo sono certo che anche i nuovi arriveranno. Ne ho parlato di questo con i ragazzi: siamo chiamati tutti a dare di più. Per me è uno stimolo cercare di inserire i nuovi acquisti: vedo molte similitudini con la passata stagione".