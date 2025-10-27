Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bologna, Italiano vuole tornare al Dall’Ara per la sfida col Torino ma potrebbe rimanere negli spogliatoi© LAPRESSE

Bologna, Italiano vuole tornare al Dall’Ara per la sfida col Torino ma potrebbe rimanere negli spogliatoi

Il tecnico vuole stare vicino alla sua squadra per il turno infrasettimanale: i medici valuteranno se è il caso di dimetterlo già in giornata o se aspettare ancora
Dario Cervellati
1 min
TagsBolognaitaliano
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra
BOLOGNA - Italiano spera di riuscire a tornare se non in panchina almeno negli spogliatoi del Dall'Ara per il turno infrasettimanale di mercoledì contro il Torino. In queste ore i medici del reparto di pneumologia, diretto dal Professor Stefano Nava del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove l'allenatore è ricoverato da lunedì scorso, valuteranno se è il caso di dimetterlo già in giornata o se aspettare ancora un giorno o due. Italiano, che è sempre rimasto in contatto con il suo staff, vuole tornare a guidare la sua squadra, ma è chiaro che dopo una cura di antibiotici per una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid), non è consigliato prendere freddo in un turno serale per oltre un'ora e mezza. Per questo potrebbe seguire la sfida con il Torino dagli spogliatoi dello stadio che nel frattempo si sta già virtualmente riempiendo di tifosi rossoblù.  

VIVI AL MASSIMO LA FINALE DEL BOLOGNA: edizione digitale Bologna+T-shirt+Prima pagina dello scudetto a soli 15,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Da non perdere

Moviola Fiorentina-BolognaKean salva la Fiorentina

Bologna, i migliori video