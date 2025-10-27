Bologna, Italiano vuole tornare al Dall’Ara per la sfida col Torino ma potrebbe rimanere negli spogliatoi

BOLOGNA - Italiano spera di riuscire a tornare se non in panchina almeno negli spogliatoi del Dall'Ara per il turno infrasettimanale di mercoledì contro il Torino. In queste ore i medici del reparto di pneumologia, diretto dal Professor Stefano Nava del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove l'allenatore è ricoverato da lunedì scorso, valuteranno se è il caso di dimetterlo già in giornata o se aspettare ancora un giorno o due. Italiano, che è sempre rimasto in contatto con il suo staff, vuole tornare a guidare la sua squadra, ma è chiaro che dopo una cura di antibiotici per una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid), non è consigliato prendere freddo in un turno serale per oltre un'ora e mezza. Per questo potrebbe seguire la sfida con il Torino dagli spogliatoi dello stadio che nel frattempo si sta già virtualmente riempiendo di tifosi rossoblù.

