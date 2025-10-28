Italiano, la notizia più bella: dimesso dall'ospedale, come sta e quando tornerà col Bologna

C'è una buona notizia in casa Bologna: Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi, dove era ricoverato a causa di una polmonite. La grande paura è passata. L'allenatore, dunque, è uscito dall'ospedale e domani tornerà al lavoro per guidare il suo Bologna contro il del Torrino, anche se probabilmente guarderà i suoi ragazzi dalla tribuna (in un box riparato dal vento e dal freddo) del Dall'Ara, proprio per evitare una fastidiosa ricaduta.