Orsolini: “Io un top player? Mai! Voglio restare affamato e continuare a migliorare”

Nel corso di un’intervista rilasciata a DAZN , Riccardo Orsolini ha parlato del suo percorso con la maglia del Bologna , del legame con la città e dei suoi obiettivi futuri. Il numero 7 rossoblù, uno dei simboli della squadra, ha sottolineato a " MySkills " l’importanza di restare umile e motivato, nonostante i grandi traguardi raggiunti. “Io un top player? No no, mai! – ha dichiarato Orsolini – Non voglio che il mio cervello pensi: ‘Sono un top player, adesso mi siedo, faccio quello che voglio’. Devo sempre avere la fame di arrivare.”

Orsolini: "Felice a Bologna, la Champioms è stata un'emozione indescrivibile"

Orsolini ha poi raccontato quanto sia profondo il suo legame con il club emiliano, con cui ha condiviso un lungo percorso di crescita. “Sono felice a Bologna, dopo otto anni qui non ci si stufa. Sono arrivato che lottavamo per non retrocedere, ho vissuto questa squadra in tutte le salse”. L’attaccante marchigiano ha anche ricordato l’emozione di aver raggiunto la Champions League, un traguardo storico per la società e per i tifosi rossoblù: “Non mi sarei mai aspettato di giocare la Champions League, ma è stata un’emozione indescrivibile, storica”. Con la sua solita sincerità e passione, Orsolini ha dimostrato ancora una volta di essere non solo un talento in campo, ma anche un esempio di dedizione e appartenenza fuori dal terreno di gioco.