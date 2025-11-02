Italiano in panchina per Parma-Bologna? Dipende dalla pioggia

BOLOGNA - Sarà il meteo a decidere il destino di Vincenzo Italiano : che a seconda del tempo presente su Parma , sarà in panchina o a dirigere la squadra dagli spogliatoi come fatto mercoledì col Torino. Le previsioni sulla città ducale per le ore della partita non sono incoraggianti : è molto probabile infatti che ci siano rovesci e quindi tutto lascia suggerire che il tecnico non rischierà , dirigendo i suoi ancora una volta dal bunker, affidando al contempo al fedele Niccolini la gestione sul campo. La decisione definitiva comunque, verrà presa solo in mattinata: nelle ore a ridosso del fischio d’inizio.

Italiano, il dubbio verrà risolto in extremis

Sia venerdì che ieri, cioè dalla ripresa in poi, il tecnico rossoblù ha diretto sul posto la squadra al Galli, agevolato per l’appunto da un meteo piuttosto clemente. Oggi però, su Parma la situazione sarà ben diversa: la pioggia infatti è prevista da un certo punto in poi (all’incirca verso metà partita) per tutto il pomeriggio fino a sera, e questo potrebbe incidere senza dubbio nella scelta del tecnico, con tutti gli indizi dunque che rinviano il suo ritorno sul palco alla sfida europea col Brann, quando potrà direttamente riabbracciare il suo pubblico. Che già nelle partite scorse (è successo anche contro il Torino) l’ha omaggiato con cori a non finire. E che lo stesso farà domani, a seconda che Italiano sia più o meno visibile, dal settore ospiti: tutto esaurito già da una settimana.