Bologna, per Freuler frattura scomposta della clavicola: sarà operato
Ieri Freuler ha accusato un forte dolore alla spalla dopo un contrasto aereo con Sorensen, avvenuto nel corso del derby emiliano Parma-Bologna. Subito dopo il numero 8 è stato costretto a chiedere il cambio. Oggi la questione è diventata più complicata del previsto perché gli esami hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola. Il centrocampista svizzero, quindi, sarà operato nei prossimi giorni e dovrà stare ai box qualche mese. Ancora non si sanno con esattezza i tempi recupero, ma lo stop non è di qualche di settimana.
Stop Freuler, il report del Bologna
Il Bologna, attraverso una nota, ha scritto che Freuler ha rimediato "la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l'intervento".