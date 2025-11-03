Bologna, per Freuler frattura scomposta della clavicola: sarà operato 

Ieri Freuler ha accusato un forte dolore alla spalla dopo un contrasto aereo con Sorensen, avvenuto nel corso del derby emiliano Parma-Bologna. Subito dopo il numero 8 è stato costretto a chiedere il cambio. Oggi la questione è diventata più complicata del previsto perché gli esami hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola. Il centrocampista svizzero, quindi, sarà operato nei prossimi giorni e dovrà stare ai box qualche mese. Ancora non si sanno con esattezza i tempi recupero, ma lo stop non è di qualche di settimana.