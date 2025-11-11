Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bologna, l'esultanza di Orsolini diventa un'opera d'arte

Creata da Gianfranco Maini, è stata esposta allo stadio Dall'Ara
TagsBolognaOrsolini
Un artista bolognese ha deciso di trasformare in arte uno dei gesti più iconici di Riccardo Orsolini. Gianfranco Maini ha infatti realizzato una scultura che riproduce il celebre 'toc toc', ovvero l'esultanza con cui l’attaccante del Bologna mima il gesto di bussare alla telecamera dopo un gol.

L’opera, realizzata interamente in acciaio battuto, è stata esposta allo stadio Dall’Ara, dove i tifosi rossoblù hanno potuto ammirarla in occasione dell’ultima partita casalinga contro il Napoli. Il lavoro di Maini, intitolato 'Toc Toc - Orsolini', rende omaggio al simbolo di un giocatore diventato beniamino della tifoseria del Bologna.

