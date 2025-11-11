Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna, un mese e mezzo di stop per Skorupski: l'entità dell'infortunio e quando può rientrare

Il portiere dei rossoblù era uscito dal campo, dopo appena quattro minuti, per un problema alla parte posteriore della coscia destra nel match del 'Dall'Ara' con il Napoli
2 min
TagsBolognaSkorupski
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

BOLOGNA - Pesantissima tegola in casa Bologna. I rossoblù di Vincenzo Italiano dovranno infatti fare a meno di Lukasz Skorupski per un mese e mezzo. Uscito dopo appena quattro minuti per un problema alla parte posteriore della coscia destra nell'esaltante match di domenica dello stadio 'Dall'Ara' vinto contro il Napoli, il portiere polacco è stato sottoposto a una serie di esami che, recita la nota ufficiale del club emiliano, "hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni".

Bologna, Skorupski ko: la data del possibile rientro e quante (e quali) partite salta

Il rientro del portiere polacco è stimato per il prossimo 28 dicembre quando Orsolini e compagni scenderanno in campo nel derby casalingo contro il Sassuolo, valido per la 17esima giornata di Serie A. Inoltre, se i tempi di recupero saranno rispettati, il 34enne nativo di Zabrze salterà le sfide di campionato contro Udinese, Cremonese, Lazio e Juve, di Coppa Italia contro il Parma e quelle della fase a girone unico di Europa League contro Salisburgo e Celta Vigo oltre alla Final Four di Supercoppa italiana a Riad. Il polacco non sarà disponibile per un totale di 8 gare, 9 se il Bologna dovesse superare l'Inter e staccare il pass per la finalissima in Arabia Saudita.

VIVI AL MASSIMO LA FINALE DEL BOLOGNA: edizione digitale Bologna+T-shirt+Prima pagina dello scudetto a soli 15,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Da non perdere

È un Bologna da urlo: Napoli koBologna, Skorupski infortunato
Unisciti alla community