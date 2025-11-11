Bologna, un mese e mezzo di stop per Skorupski: l'entità dell'infortunio e quando può rientrare

BOLOGNA - Pesantissima tegola in casa Bologna . I rossoblù di Vincenzo Italiano dovranno infatti fare a meno di Lukasz Skorupski per un mese e mezzo . Uscito dopo appena quattro minuti per un problema alla parte posteriore della coscia destra nell'esaltante match di domenica dello stadio 'Dall'Ara' vinto contro il Napoli , il portiere polacco è stato sottoposto a una serie di esami che, recita la nota ufficiale del club emiliano, " hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni ".

Bologna, Skorupski ko: la data del possibile rientro e quante (e quali) partite salta

Il rientro del portiere polacco è stimato per il prossimo 28 dicembre quando Orsolini e compagni scenderanno in campo nel derby casalingo contro il Sassuolo, valido per la 17esima giornata di Serie A. Inoltre, se i tempi di recupero saranno rispettati, il 34enne nativo di Zabrze salterà le sfide di campionato contro Udinese, Cremonese, Lazio e Juve, di Coppa Italia contro il Parma e quelle della fase a girone unico di Europa League contro Salisburgo e Celta Vigo oltre alla Final Four di Supercoppa italiana a Riad. Il polacco non sarà disponibile per un totale di 8 gare, 9 se il Bologna dovesse superare l'Inter e staccare il pass per la finalissima in Arabia Saudita.