"Un gol per loro": il Bologna adotta a distanza due cani dei canili
BOLOGNA - Il Bologna FC 1909 rafforza il proprio impegno al fianco dei canili del territorio rilanciando il progetto “Un Gol per Loro”, un percorso che accompagnerà l’intera stagione con l’obiettivo di dare visibilità e nuove opportunità ai cani in cerca di casa, promuovendo al tempo stesso una cultura di cura, rispetto e solidarietà. Sulla scia dell’esperienza positiva dello scorso anno, il Club amplia concretamente il proprio sostegno coinvolgendo squadra, dipendenti e tifosi in diverse attività. Come primo gesto simbolico, ma tangibile il Bologna ha adottato a distanza due cani ospiti delle strutture con cui collabora, uno per ciascun canile. Per garantire loro – e a tutti gli altri animali accolti – affetto, attenzioni e momenti di serenità, è stato inoltre attivato un programma di volontariato aziendale che permetterà ai dipendenti, durante l’orario di lavoro, di portare a spasso i cani per fargli vivere una passeggiata diversa, arricchita da coccole e sorrisi. Un gesto semplice ma prezioso per farli sentire amati, considerati e parte della grande famiglia rossoblù.
Bologna, i rossoblù accolgono Romeo e Jago
I due cani adottati a distanza dal Bologna FC 1909 sono Romeo e Jago, ospiti rispettivamente del Canile di Marzabotto “Un Animale per Amico ODV” e del Canile di Calderara di Reno “Fuori le Zampe ODV”. Romeo, nato nel 2019, è dolce, socievole e in continua riscoperta del mondo grazie al lavoro dei volontari, che lo stanno aiutando a ritrovare sicurezza e curiosità. Ama passeggiare all’aria aperta, ricevere coccole e — nonostante la dieta — il cibo. Jago, nato nel 2013, è un mix pitt dal cuore grande e dal passato complesso. Dopo essere stato in canile anni fa ed essere tornato in famiglia, oggi si trova purtroppo nuovamente in struttura. Sta soffrendo molto la permanenza in box e la mancanza di punti di riferimento umani, ai quali si lega profondamente. Ha bisogno di un ambiente stabile e merita una famiglia che possa accompagnarlo con dolcezza negli anni della sua maturità.
Il messaggio semplice e potente del Bologna
Nonostante l’adozione a distanza e il programma di volontariato aziendale messi in campo dal Club rossoblù offrano un sostegno concreto al loro benessere, Romeo e Jago – come tutti gli altri animali accolti dai canili – sono ancora in attesa di una vera casa e di una famiglia pronta ad accoglierli per sempre. Con questa iniziativa, il Bologna vuole trasmettere un messaggio semplice ma potente: anche piccoli gesti possono cambiare la vita di un altro essere vivente. L’auspicio è che l’esempio rossoblù possa ispirare altri a dedicare tempo, sostegno o magari ad aprire la propria casa a un nuovo compagno a quattro zampe. Con “Un Gol per Loro”, il Bologna FC 1909 conferma il proprio ruolo in una rete solidale che vede nello sport non solo competizione, ma anche valore, responsabilità e amore verso gli altri.
