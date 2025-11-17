"Un gol per loro": il Bologna adotta a distanza due cani dei canili

Bologna, i rossoblù accolgono Romeo e Jago

I due cani adottati a distanza dal Bologna FC 1909 sono Romeo e Jago, ospiti rispettivamente del Canile di Marzabotto “Un Animale per Amico ODV” e del Canile di Calderara di Reno “Fuori le Zampe ODV”. Romeo, nato nel 2019, è dolce, socievole e in continua riscoperta del mondo grazie al lavoro dei volontari, che lo stanno aiutando a ritrovare sicurezza e curiosità. Ama passeggiare all’aria aperta, ricevere coccole e — nonostante la dieta — il cibo. Jago, nato nel 2013, è un mix pitt dal cuore grande e dal passato complesso. Dopo essere stato in canile anni fa ed essere tornato in famiglia, oggi si trova purtroppo nuovamente in struttura. Sta soffrendo molto la permanenza in box e la mancanza di punti di riferimento umani, ai quali si lega profondamente. Ha bisogno di un ambiente stabile e merita una famiglia che possa accompagnarlo con dolcezza negli anni della sua maturità.