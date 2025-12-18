Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bologna, in 400 per dare la spinta contro l’Inter© Getty Images

Bologna, in 400 per dare la spinta contro l’Inter

I gruppi organizzati della Curva Andrea Costa diserteranno la competizione. Il programma per la semifinale all'Al Awwal Park e la possibile finale
Dario Cervellati
2 min
A sostenere il Bologna domani sera sugli spalti dell'Al Awwal Park sono attesi circa 400 supporter rossoblù. Toccherà a loro incitare Ravaglia e compagni nella semifinale della Supercoppa italiana contro l'Inter, perché i gruppi organizzati della Curva Andrea Costa diserteranno. Per una volta non saranno al seguito della squadra di Vincenzo Italiano e non si presenteranno a Riyadh. La loro è una presa di posizione contro la scelta di far giocare questa competizione in Arabia Saudita. Non lo sentono come il loro calcio. È un evento «creato - hanno scritto in un comunicato - esclusivamente per denaro» che non li rispecchia. Chi, invece, ha deciso di andare a Riyadh cercherà di trasmettere il proprio calore al Bologna. La sintonia che è sbocciata in particolar modo negli ultimi anni tra la squadra e la tifoseria ha spesso fatto la differenza. Italiano ha raccontato più e più volte quanto sia importante la spinta del pubblico. Nelle ultime due giornate casalinghe di campionato i rossoblù sono incappati in due sconfitte contro Cremonese e Juventus, ma prima di questo momento lo stadio Dall'Ara era stato un fortino inespugnabile. A confermare l'importanza di giocare davanti alla propria tifoseria c'erano i 13 punti conquistati in 5 partite interne di Serie A. E in Europa League e in Coppa Italia il Bologna, in casa, è ancora imbattuto col contributo del pubblico bolognese. I 400 che saranno al seguito della squadra cercheranno di dare una mano anche in quest'occasione. Poi si capirà se ce ne sarà bisogno anche per la finale, tutta da conquistare. Se la squadra riuscirà nell'impresa di battere l'Inter sabato si allenerà alle ore 15 all'Al Nassr Club, in caso di sconfitta in semifinale rientrerà invece a Bologna con partenza alle ore 12.30

