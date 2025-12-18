Supercoppa, Italiano: "Orgogliosi di essere qui, torna Immobile. Sull'Inter di Chivu..."

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È tempo di Supercoppa Italiana per Milan, Napoli, Inter e Bologna che sono volate in Arabia Saudita per disputare la Final Four del terzo torneo nazionale che si apre questa sera (giovedì 18 dicembre) con la sfida tra gli azzurri di Conte e i rossoneri di Allegri. Il programma proseguirà domani, venerdì 19 dicembre, con l'incrocio tra Bologna e Inter. Alla vigilia della seconda semifinale tra rossoblù e nerazzurri, hanno parlato Vincenzo Italiano e Lorenzo De Silvestri in conferenza stampa. "Non siamo felici, di più. E orgogliosi di essere qui. Come dico sempre ai ragazzi c'è sempre da dimostrare e qualcosina da perdere, dobbiamo farci trovare pronti - sottolinea l'allenatore del Bologna -. Ci siamo meritati questo posto. Siamo in salute anche se arriviamo da un ko in campionato, ma tutte le competizioni le stiamo affrontando con entusiasmo e fiducia. Cosa ci preoccupa dell'Inter? È una partita secca, coi rigori dopo novanta minuti, sono partite diverse. È anche un'Inter diversa che sta coinvolgendo tanti uomini e proponendo qualcosa d'altro sotto l'aspetto tattico. A parte col Liverpool, decisa da un episodio molto discutibile, è una squadra che gioca bene, arrembante, che crea. Sono dei campioni, Chivu ha portato un bel po' di novità. Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti in Italia e in Europa".