Italiano: "Il Napoli è forte ma daremo il massimo. Conte? Uno dei migliori al mondo"

Italiano sulla finale: "Grande emozione ma daremo il massimo"

Baggio? Ci ha dato la spinta anche nella finale di Coppa Italia, fu lui a portare la Coppa. Quella spinta ci è servita per dare qualcosa in più. Ora siamo qui e abbiamo bisogno di ulteriori spinte: ci giochiamo tantissimo, una partita storica per il club e per tutta Bologna. La stiamo preparando nel migliore dei modi, recuperiamo al 100% e siamo pronti sull'aspetto mentale. Bisognerà spingere forte sotto tutti i punti di vista, siamo chiamati a disputare una grande partita. Baggio l'ho incontrato prima della finale, è un grandissimo tifoso del Bologna, quell'anno che ha fatto gli è rimasto dentro. De Silvestri? Quando parla il capitano non si aggiunge nulla... Dobbiamo essere forti e dentro la partita per tutto il tempo, nella semifinale siamo stati premiati proprio per questo. Sono partite che vanno affrontate al top della forma mentale, secondo me la crescita dell'anno precedente, la Coppa, la Champions, tutte queste cose ci stanno dando grande forza. Finale? È la mia prima in questa competizione, c'è grande emozione anche per me. A poca distanza dal fischio d'inizio l'emozione è diversa, ci giochiamo tantissimo. Cerchiamo di preparare al massimo tutto quello che si può preparare. Tutte le partite sono a sè, non puoi prepararle come quelle prima. Dinamiche diverse, è tutto diverso. La finale va affrontata nel migliore dei modi, a partire dal risveglio di domani mattina. Ogni minimo errore può portare a rimpianti. Il Napoli Campione d'Italia è fortissimo e con un allenatore fortissimo, ma noi daremo tutto.

Italiano sulla formazione: "Devo cambiarla per forza..."

"La coppa? È molto bella dal vivo... Da portare a casa? È inutile dire che siamo già qua, che è già un successo... Quando si giocano le finali vuoi vincere e alzare il trofeo. Cercheremo di dare il massimo. È vietato toccarla, ma guardarla no... Bello giocarsi queste partite, sensazioni bellissime. È l'epilogo di un bellissimo percorso, è una grande emozione e battagliare per questo trofeo. Formazione? La devo cambiare per forza, si è fatto male Bernardeschi. Perdita importante per noi e per il ragazzo... mi dispiace. Due clavicole in un anno è un'anomalia per tutte le squadre di calcio. Valutiamo bene i recuperi perché abbiamo speso tantissimo, dobbiamo cercare di essere più di un blocco squadra: sono partite che richiedono grande applicazione. Nel momento in cui perdi stai troppo male, le finali vanno giocate ma se le vinci hanno un sapore diverso. Questa è la mia ottava, il ricordo è sempre di averle giocate a viso aperto e testa alta. Cercando di onorare quello che è una finale. Domani si andrà in campo per fare il massimo. Non bisogna avere rimpianti, sono partite dove l'errore deve essere pari a zero. Il calcio per me è ragione di vita, poi diventa anche una professione che fai sempre con il sorriso. Non vedo l'ora di andare in campo con i ragazzi e preparare le partite. Mi piacerebbe sentire nei prossimi anni 'il Bologna di Italiano, di De Silvestri'. Arrivare qui è un altro motivo di orgoglio".