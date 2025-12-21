Italiano: "Il Napoli è forte ma daremo il massimo. Conte? Uno dei migliori al mondo"
RIYADH (ARABIA SAUDITA) - "Ansia per la finale? No, ansia no, dobbiamo allontanarla. Non esiste ansia, c'è solo grande attesa ed emozione, massima concentrazione e attenzione su quello che andremo a fare". Così Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana tra Bologna e Napoli. Il tecnico rossoblù ha parlato prima di Antonio Conte per il Napoli, presentando la sfida rispondendo alle domande dei giornalisti. "Dobbiamo mandare in campo domani chi può performare ad un livello altissimo. La gioia di vincere la semifinale ci ha fatto recuperare in fretta: quegli undici saranno tutti già a disposizione. Sappiamo chi è il nostro avversario, dobbiamo farci trovare pronti. Andremo a testa alta, senza rimpianti".
Italiano sulla finale: "Grande emozione ma daremo il massimo"
Baggio? Ci ha dato la spinta anche nella finale di Coppa Italia, fu lui a portare la Coppa. Quella spinta ci è servita per dare qualcosa in più. Ora siamo qui e abbiamo bisogno di ulteriori spinte: ci giochiamo tantissimo, una partita storica per il club e per tutta Bologna. La stiamo preparando nel migliore dei modi, recuperiamo al 100% e siamo pronti sull'aspetto mentale. Bisognerà spingere forte sotto tutti i punti di vista, siamo chiamati a disputare una grande partita. Baggio l'ho incontrato prima della finale, è un grandissimo tifoso del Bologna, quell'anno che ha fatto gli è rimasto dentro. De Silvestri? Quando parla il capitano non si aggiunge nulla... Dobbiamo essere forti e dentro la partita per tutto il tempo, nella semifinale siamo stati premiati proprio per questo. Sono partite che vanno affrontate al top della forma mentale, secondo me la crescita dell'anno precedente, la Coppa, la Champions, tutte queste cose ci stanno dando grande forza. Finale? È la mia prima in questa competizione, c'è grande emozione anche per me. A poca distanza dal fischio d'inizio l'emozione è diversa, ci giochiamo tantissimo. Cerchiamo di preparare al massimo tutto quello che si può preparare. Tutte le partite sono a sè, non puoi prepararle come quelle prima. Dinamiche diverse, è tutto diverso. La finale va affrontata nel migliore dei modi, a partire dal risveglio di domani mattina. Ogni minimo errore può portare a rimpianti. Il Napoli Campione d'Italia è fortissimo e con un allenatore fortissimo, ma noi daremo tutto.
Italiano sulla formazione: "Devo cambiarla per forza..."
"La coppa? È molto bella dal vivo... Da portare a casa? È inutile dire che siamo già qua, che è già un successo... Quando si giocano le finali vuoi vincere e alzare il trofeo. Cercheremo di dare il massimo. È vietato toccarla, ma guardarla no... Bello giocarsi queste partite, sensazioni bellissime. È l'epilogo di un bellissimo percorso, è una grande emozione e battagliare per questo trofeo. Formazione? La devo cambiare per forza, si è fatto male Bernardeschi. Perdita importante per noi e per il ragazzo... mi dispiace. Due clavicole in un anno è un'anomalia per tutte le squadre di calcio. Valutiamo bene i recuperi perché abbiamo speso tantissimo, dobbiamo cercare di essere più di un blocco squadra: sono partite che richiedono grande applicazione. Nel momento in cui perdi stai troppo male, le finali vanno giocate ma se le vinci hanno un sapore diverso. Questa è la mia ottava, il ricordo è sempre di averle giocate a viso aperto e testa alta. Cercando di onorare quello che è una finale. Domani si andrà in campo per fare il massimo. Non bisogna avere rimpianti, sono partite dove l'errore deve essere pari a zero. Il calcio per me è ragione di vita, poi diventa anche una professione che fai sempre con il sorriso. Non vedo l'ora di andare in campo con i ragazzi e preparare le partite. Mi piacerebbe sentire nei prossimi anni 'il Bologna di Italiano, di De Silvestri'. Arrivare qui è un altro motivo di orgoglio".
Italiano elogia Conte e De Laurentiis: "Il Napoli ha fatto uno step importante"
"Conte? Da calciatore l'ho incontrato al Bari e già da lì vedevo che faceva qualcosa di diverso. Da allenatore mi è rimasto impresso negli anni alla Juve, con uno Scudetto vinto senza perdere neppure una partita. È uno dei migliori al mondo, una grandissima persona, grande personalità e fonte d'ispirazione per tanti. Ha dimostrato di essere un grande e gliene va dato atto. De Laurentiis? Ho avuto il piacere di parlare con il presidente. Dopo un Napoli-Spezia eravamo nello spogliatoi e mi dicono che stava arrivando il presidente. Mi ritrovo davanti De Laurentiis che da grande gentiluomo aveva fatto i complimenti a me e alla squadra, era rimasto sorpreso da noi. È una persona che stimo e apprezzo, da quando è arrivato al Napoli ha fatto uno step di crescita notevole. Un grande applauso a lui: ha portato il Napoli ad uno step importante".
De Silvestri: "Siamo un gruppo molto unito, così si affrontano le grandi squadre"
In conferenza stampa con Italiano anche De Silvestri: "Siamo una bella realtà sotto il profilo umano, cerchiamo di tirare fuori il massimo da ognuno di noi anche a parole. Avere un solo leader non è bello: è meglio sentir parlare tutti. La Coppa è qui, la affronteremo come abbiamo sempre fatto per ogni partita importante di questo percorso. Io vado molto a braccio con le sensazioni, mi fido del mio istinto. Metto i miei vent'anni d'esperienza in Serie A a disposizione del gruppo. Sono orgoglioso di essere capitano di questo gruppo, dove i ruoli sono sempre ben precisi. Tutti sono molto coinvolti ed è una fortuna, siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo far vedere di che pasta siamo fatti. Abbiamo già fatto la storia con la Coppa Italia, siamo super orgogliosi di questo. È giusto ricordarsi di questo, però c'è sempre il presente e una nuova sfida da affrontare. Aver fatto crescere così tanto il club è un orgoglio, c'è più pressione ma è bellissimo da vivere. Sono pressioni che ti rendono vivo. Il gruppo si concentra e vive le giornate con tranquillità, stiamo bene insieme e scherziamo, ma quando c'è da lavorare pedaliamo. Abbiamo fatto grandissime partite così. Siamo degli amici, per me questa è la chiave. Dobbiamo sopperire alla differenza con le grandi squadre con il gruppo. L'uomo viene sempre prima del calciatore, ne ho fatta una filosofia di vita".
