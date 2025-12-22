Italiano: "Il Bologna non deve avere rimpianti, Napoli super. Le lacrime di Ravaglia..."

"Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile". Vincenzo Italiano è visibilmente amareggiato per la sconfitta del suo Bologna in finale di Supercoppa Italiana : "Il Napoli ha oveperformato, Neres era in stato di grazia. Ferguson ha avuto la palla per riaprire la partita. Abbiamo dato tutto, dovevamo anche noi fare una partita di livello assoluto ma non ci siamo riusciti. Queste sono partite che rimangono, ti fanno crescere. Ci porteremo questa esperienza in campionato ed Europa League ", ha commentato l'allenatore dei rossoblù ai microfoni di Mediaset.

Italiano consola Ravaglia: "Un mezzo infortunio non cambia nulla"

Italiano ha poi parlato delle lacrime di Ravaglia dopo la partita: "Ha fatto grandi cose in semifinale. È successo questo mezzo infortunio, ma non cambia. Ci tiene perché ha è bolognese e ha questi colori tatuati addosso. Mi dispiace per tutti. Poteva accadere qualcosa negli ultimi minuti. C'è stata una grande prestazione del nostro avversario, usciamo a testa alta. Arrivare in finale non è mai semplice. Lavoreremo per migliorare. Abbiamo tante competizioni. Non dobbiamo abbassare la guardia".

Napoli-Bologna 2-0, Italiano: "Abbiamo forzato tante giocate"

Italiano ha concluso: "Non ho rimpianti, ho visto i ragazzi che hanno dato tutto. Siamo partiti offensivi, anche nelle scelte iniziali con Odgaard tra le linee. Loro quando abbassano quel blocco è difficile scardinarli. Abbiamo forzato tante giocate ed è forse questo che abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto il massimo, avevamo di fronte la squadra campione d’Italia. Abbiamo onorato questa competizione con un’esperienza importante, con un bagaglio importante che ci servirà per il futuro".