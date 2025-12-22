Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italiano: "Il Bologna non deve avere rimpianti, Napoli super. Le lacrime di Ravaglia..."

Il commento dell'allenatore dei rossoblù dopo la sconfitta per 2-0 contro gli azzurri di Conte nella finale di Supercoppa Italiana
3 min
Tagsitalianonapoli-bolognaSupercoppa Italiana
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

"Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile". Vincenzo Italiano è visibilmente amareggiato per la sconfitta del suo Bologna in finale di Supercoppa Italiana: "Il Napoli ha oveperformato, Neres era in stato di grazia. Ferguson ha avuto la palla per riaprire la partita. Abbiamo dato tutto, dovevamo anche noi fare una partita di livello assoluto ma non ci siamo riusciti. Queste sono partite che rimangono, ti fanno crescere. Ci porteremo questa esperienza in campionato ed Europa League", ha commentato l'allenatore dei rossoblù ai microfoni di Mediaset.

Italiano consola Ravaglia: "Un mezzo infortunio non cambia nulla"

Italiano ha poi parlato delle lacrime di Ravaglia dopo la partita: "Ha fatto grandi cose in semifinale. È successo questo mezzo infortunio, ma non cambia. Ci tiene perché ha è bolognese e ha questi colori tatuati addosso. Mi dispiace per tutti. Poteva accadere qualcosa negli ultimi minuti. C'è stata una grande prestazione del nostro avversario, usciamo a testa alta. Arrivare in finale non è mai semplice. Lavoreremo per migliorare. Abbiamo tante competizioni. Non dobbiamo abbassare la guardia".

Napoli-Bologna 2-0, Italiano: "Abbiamo forzato tante giocate"

Italiano ha concluso: "Non ho rimpianti, ho visto i ragazzi che hanno dato tutto. Siamo partiti offensivi, anche nelle scelte iniziali con Odgaard tra le linee. Loro quando abbassano quel blocco è difficile scardinarli. Abbiamo forzato tante giocate ed è forse questo che abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto il massimo, avevamo di fronte la squadra campione d’Italia. Abbiamo onorato questa competizione con un’esperienza importante, con un bagaglio importante che ci servirà per il futuro".

VIVI AL MASSIMO LA FINALE DEL BOLOGNA: edizione digitale Bologna+T-shirt+Prima pagina dello scudetto a soli 15,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Da non perdere

Conte senza freniSupercoppa, le reazioni dei giocatori dopo la finale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS