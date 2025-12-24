Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: tornerà in campo fra sei settimane© LAPRESSE

Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: tornerà in campo fra sei settimane

L'attaccante si era infortunato nella semifinale della Supercoppa Italiana contro l'Inter: intervnto eseguito dal professor Porcellini all'ospedale di Sassuolo
1 min
TagscalcioBolognaBernardeschi
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra
Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. Nella giornata di ieri - si legge nella nota ufficiale del club emiliano -  "Il giocatore è stato sottoposto presso l'ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini: l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane". L'attaccante potrebbe tornare a disposizione in occasione del derby emiliano tra Bologna e Parma in programma al Dall'Ara il prossimo 8 febbraio. 

VIVI AL MASSIMO LA FINALE DEL BOLOGNA: edizione digitale Bologna+T-shirt+Prima pagina dello scudetto a soli 15,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Da non perdere

Italiano: "Il Bologna non deve avere rimpianti"Immobile, un ritorno da campione

Bologna, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS