Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: tornerà in campo fra sei settimane

Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. Nella giornata di ieri - si legge nella nota ufficiale del club emiliano - "Il giocatore è stato sottoposto presso l'ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini: l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane". L'attaccante potrebbe tornare a disposizione in occasione del derby emiliano tra Bologna e Parma in programma al Dall'Ara il prossimo 8 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA