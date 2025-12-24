© LAPRESSE
Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: tornerà in campo fra sei settimane
L'attaccante si era infortunato nella semifinale della Supercoppa Italiana contro l'Inter: intervnto eseguito dal professor Porcellini all'ospedale di Sassuolo
Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. Nella giornata di ieri - si legge nella nota ufficiale del club emiliano - "Il giocatore è stato sottoposto presso l'ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell'equipe del prof. Porcellini: l'operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane". L'attaccante potrebbe tornare a disposizione in occasione del derby emiliano tra Bologna e Parma in programma al Dall'Ara il prossimo 8 febbraio.