Italiano e il lungo colloquio con i giocatori: perché a Bologna è l’ora del confronto

BOLOGNA - Il martedì degli inevitabili colloqui, perché è evidente come questo Bologna che sta facendo da qualche settimana tremendamente fatica a fare gol e che di contro consente agli avversari di segnarli con grande facilità meriti attente valutazioni e riflessioni. E ciò è legato soprattutto a quello che accade in campionato, che ora come ora è di sicuro la competizione sulla quale maggiormente sta pesando il fatto di tutti questi impegni ravvicinati del Bologna, tra Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Detto che la posizione in classifica è ancora buona e che sarebbe sbagliato esasperare certi concetti, è tuttavia lecito aggiungere come questo campanello di allarme non debba passare inosservato e soprattutto come debba finire l’attuale andazzo, anche perché se dovesse continuare le conseguenze sarebbero pesanti. Il motivo è di facile comprensione: sono in arrivo ogni tre giorni altre grandi salite e nel caso in cui non fossero affrontate con l’atteggiamento giusto e con infinite dosi di attenzione e applicazione finirebbero per allontanare il Bologna da quello che è il suo obiettivo in campionato. Ovvero il raggiungimento di un posto che gli permetta di girare per l’Europa anche nella prossima annata.

Bologna, Italiano a colloquio con la squadra

Ecco perché ieri mattina, alla ripresa dei lavori, prima gli uomini dell’area tecnica si sono confrontati con Vincenzo Italiano, volendo capire quelle che sono le idee che si è fatto il tecnico rossoblù al di là delle dichiarazioni che ha messo in piazza una mezzoretta dopo la fine della partita. Successivamente, dopo questo colloquio estremamente sereno, ecco che Italiano ha parlato a lungo alla squadra, pare usando toni bassi ma anche fermi, perché se da una parte la prestazione c’è stata di nuovo, da un’altra guai a dimenticare quello che il Bologna ha concesso (anche) al Sassuolo, visto che ancora una volta dietro sono stati commessi errori individuali molto gravi, vai a sapere se figli di troppa superficialità o di poca lucidità. Errori che hanno portato a questa inevitabile conclusione: i rossoblù hanno rischiato di uscire dal Dall’Ara di nuovo battuti, come era accaduto prima contro la Cremonese e successivamente contro la Juventus.

Bologna, Italiano sa quali sono le risposte

Ora, che gli abbagli presi nella fase di difesa siano più evidenti degli errori commessi in altre parti del campo è vero, ma è altrettanto vero come tutta la squadra stia dando l’impressione di far più fatica a portare avanti quelli che da sempre sono i comandamenti dettati da Italiano, nonostante che ormai li conosca a memoria. Tutta colpa di tanti impegni ravvicinati che hanno finito per togliere un po’ di brillantezza, anche alla luce delle tante assenze per guai fisici con le quali il Bologna deve convivere? O magari colpa degli avversari che hanno capito come il Bologna diventi vulnerabile trovandosi di fronte squadre che fanno tanta densità sotto la linea della palla e contrattaccano lanciando palloni lunghi oltre i difensori? Italiano conoscerà di sicuro quelle che sono le risposte a questi interrogativi e di conseguenza saprà provvedere, come ha sempre fatto.