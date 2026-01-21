Bologna, Italiano: "Abbiamo perso un po' di certezze, ma vogliamo qualificarci tra le prime otto"

Dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina in campionato, il Bologna torna in Europa League . Al Dall'Ara i rossoblù ospiteranno gli scozzesi del Celtic. Vincenzo Italiano , ai microfoni di Sky Sport, ha presentato la partita: " In questa competizione siamo reduci da belle vittorie e prestazioni, ma è passato un po' di tempo. In questo periodo abbiamo perso un po' di certezze . Può capitare. Giocando ogni tre giorni può accadere. Ma domani mettiamo da parte tutto: pensiamo solo a questa competizione, nella quale siamo chiamati a qualificarci. I primi otto posti sono ancora ala nostra portata ".

Italiano: "Castro ha la febbre, gioca Dominguez. In Europa League abbiamo numeri importanti"

Italiano ha quindi analizzato il rendimento del Bologna in Europa League. Nella competizione europa gli emiliani sono reduci dalla vittoria di Vigo. "In questa competizione abbiamo numeri importanti sia in fase realizzativa che difensiva. Sono convinto che potremo uscire da questo momento. Da dopo la Supercoppa abbiamo incontrato squadre molto in forma e perso un po' di terreno. La squadra deve ritrovare certezza ed entusiasmo che abbiamo mostrato a inizio stagione. Ma ora concentriamoci su questa competizione. Ci teniamo tantissimo". Resta fuori dalla lista europea Freuler. Presente Dominguez. Italiano ha motivato la decisione: "Con Orsolini non al top, Bernardeschi che deve tornare e i soli Rowe e Cambiaghi a disposizione siamo pochi sugli esterni. Ne approfittiamo per far riposare Freuler. Teniamo Dominguez, rimarrà con noi, è un ragazzo che si allena forte. Quando chiamato in causa dà sempre il massimo: ha ottime possibilità per partire dall'inizio". Non ci sarà Castro: "Santi è arrivato con la febbre al campo, lo abbiamo rispedito a casa. Dallinga si sta comportando bene in Europa, anche lui come il collettivo sta vivendo alti e bassi, ma abbiamo tutte le possibilità di venirne fuori.Vitik? Fareo un provino domani".