Il sindaco Lepore: "Per il Dall'Ara serve l'intesa con il Bologna"
BOLOGNA - Se Claudio Fenucci non più tardi di una settimana fa aveva confermato la situazione di stallo sulla questione stadio, ecco ieri il sindaco Matteo Lepore offrirgli un assist dall'altro versante, quello del Comune: il primo cittadino delle Due Torri ha parlato a Cantiere Bologna della questione Dall'Ara, rispondendo indirettamente all'amministratore delegato rossoblù.
"Per il Dall'Ara restano tre strade..."
«Occorre adesso assumere delle decisioni insieme - ha detto Lepore - le risorse ci sono e saranno, e se necessario siamo pronti a trovare altri fondi; ma come finanziamo quest'opera, è un tema che dobbiamo affrontare sulla base dei tempi del Bologna». La palla ripassa dunque a Casteldebole. La situazione nel complesso è sempre la stessa, e cioè che i costi del progetto originario sono raddoppiati durante il Covid, quindi le strade rimangono tre: trovare investitori che coprano i restanti 100 milioni (si spera sempre in una mano dal Governo), fare un restyling in tono minore, o costruire un impianto da zero altrove.
