Il sindaco Lepore: "Per il Dall'Ara serve l'intesa con il Bologna" 

"Per il Dall'Ara restano tre strade..."

«Occorre adesso assumere delle decisioni insieme - ha detto Lepore - le risorse ci sono e saranno, e se necessario siamo pronti a trovare altri fondi; ma come finanziamo quest'opera, è un tema che dobbiamo affrontare sulla base dei tempi del Bologna». La palla ripassa dunque a Casteldebole. La situazione nel complesso è sempre la stessa, e cioè che i costi del progetto originario sono raddoppiati durante il Covid, quindi le strade rimangono tre: trovare investitori che coprano i restanti 100 milioni (si spera sempre in una mano dal Governo), fare un restyling in tono minore, o costruire un impianto da zero altrove.

