Italiano prima di Bologna-Brann: "Non è mai facile. Senza Heggem e Miranda? Troveremo soluzioni..."

Dopo la vittoria di lunedì contro l'Udinese , il Bologna torna al Dall'Ara. Giovedì sera i rossoblù vogliono conquistare il passaggio nel turno in Europa League . L'obiettivo è quello di confermare o migliorare il vantaggio misurato in Norvegia nella gara di andata contro il Brann. Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha messo in guardia i suoi, con riferimento alla sconfitta dell'Inter contro il Bodo-Glimt : " Il calcio norvegese è in grande crescita e lo dimostra anche il cammino intrapreso dalla propria Nazionale. Noi siamo in vantaggio di un gol. Direi a ora 51% noi 49% loro. Non dobbiamo sottovalutare nulla".

Italiano: "Bernardeschi? Può crescere ancora"

Il Bologna dovrà fare a meno di due giocatori: "Abbiamo perso Miranda e Heggem". Gli esami ai quali si è sottoposto il terzino spagnolo hanno evidenziato "una lesione di primo grado dell'ileopsoas, con tempo di recupero di tre settimane". Continua l'allenatore: "Sono due giocatori importanti che ci costringeranno a trovare soluzioni alternative. Lykogiannis è convocato. Domani giocherà a sinistra uno tra Zortea e Joao Mario". Italiano non vuole cali di concentrazione: "Il Brann oserà qualcosa di più e cercherà di alzare i ritmi per crearci problemi. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che si paleseranno". Mentre su Odgaard: "Ho dovuto preservarlo. Ho stima del ragazzo, non l'ho dimenticato. Può fare anche la mezzala, ricoprire diversi ruoli. Può darci determinati vantaggi". Mentre su Bernardeschi: "C'è ancora molto margine per rivederlo a livelli alti. E' un animale, l'infortunio lo ha rallentato ma ora sta tornando. Può ancora crescere".

I convocati di Bologna-Brann

Il Bologna ha diramato la lista dei calciatori convocati i vista della sfida di Europa League.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea, Baroncioni.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.