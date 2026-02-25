Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italiano prima di Bologna-Brann: "Non è mai facile. Senza Heggem e Miranda? Troveremo soluzioni..."

Le dichiarazioni dell'allenatore in vista della sfida di Europa League. Ufficiale anche la lista dei convocati
3 min
TagsBolognaEuropa Leagueitaliano
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la vittoria di lunedì contro l'Udinese, il Bologna torna al Dall'Ara. Giovedì sera i rossoblù vogliono conquistare il passaggio nel turno in Europa League. L'obiettivo è quello di confermare o migliorare il vantaggio misurato in Norvegia nella gara di andata contro il Brann. Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha messo in guardia i suoi, con riferimento alla sconfitta dell'Inter contro il Bodo-Glimt: "Il calcio norvegese è in grande crescita e lo dimostra anche il cammino intrapreso dalla propria Nazionale. Noi siamo in vantaggio di un gol. Direi a ora 51% noi 49% loro. Non dobbiamo sottovalutare nulla".

Italiano: "Bernardeschi? Può crescere ancora"

Il Bologna dovrà fare a meno di due giocatori: "Abbiamo perso Miranda e Heggem". Gli esami ai quali si è sottoposto il terzino spagnolo hanno evidenziato "una lesione di primo grado dell'ileopsoas, con tempo di recupero di tre settimane". Continua l'allenatore: "Sono due giocatori importanti che ci costringeranno a trovare soluzioni alternative. Lykogiannis è convocato. Domani giocherà a sinistra uno tra Zortea e Joao Mario". Italiano non vuole cali di concentrazione: "Il Brann oserà qualcosa di più e cercherà di alzare i ritmi per crearci problemi. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che si paleseranno". Mentre su Odgaard: "Ho dovuto preservarlo. Ho stima del ragazzo, non l'ho dimenticato. Può fare anche la mezzala, ricoprire diversi ruoli. Può darci determinati vantaggi". Mentre su Bernardeschi: "C'è ancora molto margine per rivederlo a livelli alti. E' un animale, l'infortunio lo ha rallentato ma ora sta tornando. Può ancora crescere"

I convocati di Bologna-Brann

Il Bologna ha diramato la lista dei calciatori convocati i vista della sfida di Europa League.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea, Baroncioni.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

VIVI AL MASSIMO LA FINALE DEL BOLOGNA: edizione digitale Bologna+T-shirt+Prima pagina dello scudetto a soli 15,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Da non perdere

Il Bologna torna a vincere al Dall'AraLa svolta tattica di Italiano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS