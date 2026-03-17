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Il Bologna perde Skorupski, c'è lesione: salta la Roma e non solo

Ecco quanto dovrà stare fermo ai box il portiere polacco dopo l'infortunio accusato contro il Sassuolo
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Tutte le notizie sulla squadra

Le sensazioni non erano delle migliori e gli accertamenti lo hanno confermato: l'infortunio di Lukasz Skoruposki è grave. Il portiere del Bologna si era infatti accasciato sul campo nel finale del match (derby, in realtà) contro il Sassuolo per un problema fisico.

Infortunio Skorupski, l'esito degli accertamenti

Dopo due giorni, il club rossoblù ha pubblicato l'esito dei controlli a cui l'estremo difensore polacco si è sottoposto per capire l'entità dell'infortunio. La notizia è arrivata nel bollettino di giornata: "I rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Roma-Bologna di Europa League: palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Sassuolo, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni".

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Le condizioni di Skorupski

La nota prosegue con le condizioni di Skorupski: "Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane. Lorenzo De Silvestri sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore".

Bologna, quando torna Skorupski

Il portiere polacco, dunque, salterà la prossima partita di Europa League contro la Roma e dovrebbe tornare a disposizione a fine aprile, se non a inizio maggio. E per lui non si tratta nemmeno del primo infortunio in quesra stagione: da novembre era gennaio un problema muscolare l'aveva costretto ai box.

 

 

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Le sensazioni non erano delle migliori e gli accertamenti lo hanno confermato: l'infortunio di Lukasz Skoruposki è grave. Il portiere del Bologna si era infatti accasciato sul campo nel finale del match (derby, in realtà) contro il Sassuolo per un problema fisico.

Infortunio Skorupski, l'esito degli accertamenti

Dopo due giorni, il club rossoblù ha pubblicato l'esito dei controlli a cui l'estremo difensore polacco si è sottoposto per capire l'entità dell'infortunio. La notizia è arrivata nel bollettino di giornata: "I rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Roma-Bologna di Europa League: palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Sassuolo, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni".

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