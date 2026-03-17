Il Bologna perde Skorupski, c'è lesione: salta la Roma e non solo

Le sensazioni non erano delle migliori e gli accertamenti lo hanno confermato: l' infortunio di Lukasz Skoruposki è grave. Il portiere del Bologna si era infatti accasciato sul campo nel finale del match (derby, in realtà) contro il Sassuolo per un problema fisico .

Infortunio Skorupski, l'esito degli accertamenti

Dopo due giorni, il club rossoblù ha pubblicato l'esito dei controlli a cui l'estremo difensore polacco si è sottoposto per capire l'entità dell'infortunio. La notizia è arrivata nel bollettino di giornata: "I rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Roma-Bologna di Europa League: palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Sassuolo, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni".