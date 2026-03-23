Bologna da sogno: solo martedì 24 marzo il poster autografato in regalo
Una di quelle notti che non si dimenticano. Il Bologna ha scritto una pagina bellissima del suo cammino europeo, conquistando una vittoria straordinaria al termine di una battaglia intensa, decisa solo ai supplementari. Emozioni forti, tensione, gioia pura: una serata destinata a restare nel cuore di tutti i tifosi rossoblù. Per celebrarla, solo martedì 24 marzo (a Bologna) trovi in edicola, in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio, il poster del Bologna autografato dai protagonisti: Italiano, Castro, Cambiaghi, Lucumí e Freuler. Un regalo speciale per rivivere ogni giorno le emozioni di una notte indimenticabile.
Non lasciartelo scappare: corri in edicola!