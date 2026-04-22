Bologna, l’ora di Italiano: pressing del club, serve l’incontro

L'incontro s’ha ancora da fare, e tutti i giorni sono buoni affinché possa esserci. Ma ci siamo fatti un’idea sul tema: se da una parte parte, per il momento, Vincenzo Italiano non abbia alcuna fretta di affrontare certi argomenti, dall’altra il Bologna vuole togliersi subito il dente per conoscere prima possibile le reali intenzioni dell’allenatore, al di là del contratto che è valido fino a giugno 2027. Anche perché annusando l’aria, a Casteldebole c’è l’impressione che non sia più l’aria da alta montagna meravigliosamente respirabile e salutare dei mesi passati. E ciò anche per le dichiarazioni che lo stesso Italiano ha rilasciato negli ultimi giorni, soprattutto il giorno prima di Aston Villa-Bologna. «Una eventuale sconfitta e di conseguenza l’eliminazione dall’ Europa League non macchierebbero quello che è stato il nostro ciclo, stupendo, lungo due anni...». Vera, giusta, legittima e sacrosanta sottolineatura quella del tecnico. Ma può essere letta anche come se lo stesso Italiano ritenga ormai che il suo lavoro sulla panchina rossoblù sia ai titoli di coda.

Il Bologna vuole contnuare con Italiano: l'allenatore...

Il Bologna spinge fortissimamente per la permanenza del tecnico, questo è sicuro al cento per cento. Perché il pensiero è sempre quello che Italiano sia l’allenatore giusto anche senza che la squadra possa viaggiare in Europa. Ma al tempo stesso c’è la sensazione che per convincerlo a restare il club non gli proporrebbe l’allungamento del contratto di un anno alla stessa cifra che percepisce oggi (circa 3 milioni). E ciò non per mancanza di stima, ma perché certi numeri non possono essere tenuti in piedi anche senza la partecipazione a una competizione europea. Come dire: a meno che Italiano capisca le necessità del club e di conseguenza accetti un rinnovo al ribasso, il tecnico potrebe anche decidere di restare la prossima stagione con il contratto in scadenza. Che poi non sarebbe la fine del mondo, avendo già fatto lo stesso con la Fiorentina. Non solo, in quel caso Italiano preferì non allungare l’accordo quando Commisso e Pradè glielo proposero perché era certo che la situazione contrattuale non avrebbe condizionato il suo lavoro. Come poi all'atto pratico accadde.

La stagione del Bologna è tutt'altro che finita

Intanto, la settimana passata anche Fenucci ha informato la squadra su come il presidente Joey Saputo tenga a mantenere l’ottavo posto in classifica se proprio dovesse essere impossibile agguantare il settimo. E così, anche ieri, il management rossoblù ha voluto di nuovo sottolineare con i calciatori come la stagione sia tutt’altro che finita. Primo perché il Bologna vuole mantenere quello che è il suo profilo attuale; secondo perché l’ottavo posto gli consentirebbe di cominciare la prossima Coppa Italia con un turno di ritardo; e terzo - ma può essere considerato anche primo punto... - perché questo mini campionato di cinque partite contro Roma, Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter il popolo rossoblù merita di attraversarlo bene, con la squadra che dà tutto anche e soprattutto per la propria gente. Non fosse altro per l’affetto infinito che la squadra ha ricevuto nonostante le tante, troppe sconfitte vissute al Dall’Ara.