Italiano, ora cosa aspetti? Entro maggio il Bologna vuole una decisione

L'ora della verità è sempre più vicina, e il Bologna l’attende con grande impazienza e rinnovate speranze, confidando che Vincenzo Italiano gli faccia sapere che anche senza Europa ma con le necessarie ambizioni di costruire una squadra che abbia le potenzialità tecniche per poterci tornare, dica « sì, sono pronto a restare ». Credeteci, da Joey Saputo a Claudio Fenucci , da Giovanni Sartori a Marco Di Vaio , tutti e quattro hanno il desiderio forte di continuare ad abitare con Italiano sotto lo stesso tetto di Casteldebole, ma è evidente che dovranno evidenziarlo anche con i fatti, perché solo assicurandogli di essere pronti a fare nuovi investimenti e migliorare la squadra in quei settori del campo nei quali in questa ultima annata sono emerse alcune lacune ecco che potrebbero convincerlo ad andare avanti nel Bologna .

Almeno 4 società possono aver messo gli occhi su Italiano

Parliamoci chiaro, a meno che Italiano abbia già una società straniera pronta a fargli sottoscrivere un contratto importante, e questo sarebbe un altro discorso, in Italia è evidente come alcuni club possano avere espresso un serio interessamento nei suoi confronti ma di concreto è pensabile che abbia poco o niente, anche perché guai a dimenticare come Milan, Napoli, Roma e Lazio, che sono le 4 società che potrebbero avergli rivolto un pensiero, abbiano a oggi allenatori contrattualizzati, le cui situazioni definitive non si conosceranno entro tempi brevissimi. E allora va fatta una doverosa sottolineatura: nel caso in cui Italiano una volta ricevute le dovute rassicurazioni sul futuro decidesse come da contratto di fare il terzo anno con il Bologna, questa sua scelta potrebbe essere letta come un’assicurazione per la vita anche dal popolo rossoblù, ma in caso contrario dovremmo fare alcune riflessioni. Tra le quali questa: per quale motivo Italiano sarebbe addirittura disposto a lasciare un contratto da 3 milioni di euro nonostante che non sappia ancora con certezza se in Italia potrà avere una squadra da allenare? Inutile nascondere come agli occhi del prossimo il Bologna rischierebbe di non uscirne bene, alla luce del fatto che qualche perplessità anche sulle sue reali ambizioni per il domani eccome se le farebbe nascere.

I candidati in caso di separazione

Come abbiamo detto, i capi del Bologna vogliono conoscere prima possibile quelle che sono le reali intenzioni di Italiano, anche perché in caso di separazione dovrebbero poi andare a lavorare da subito sul suo sostituto, con il quale costruire successivamente il nuovo Bologna. Ecco il motivo per cui non sarebbero disposti ad andare oltre il 10/15 maggio per sapere ciò che saranno chiamati a dover fare più avanti.

Quali sono gli allenatori che piacciono al Bologna in caso di addio di Italiano? Il grande sogno sarebbe Francesco Farioli, ma nonostante il grande rapporto che l’attuale tecnico del Porto ha con Giovanni Sartori è impossibile che possa lasciare questo club che il prossimo anno farà la Champions League per ascoltare le sirene rossoblù. E allora gli occhi andrebbero prima su Maurizio Sarri, altrettanto stimato dall’intero governo di Casteldebole, poi su Fabio Grosso e Stefano Pioli.