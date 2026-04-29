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mercoledì 29 aprile 2026
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Si fermano Rowe e Cambiaghi: il comunicato del Bologna sui due infortuni

Doppio stop sull'esterno in casa rossoblù. Skorupski, Dallinga e Joao Mario hanno svolto una seduta differenziata
3 min
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I fischi del Dall'Ara hanno accompagnato il Bologna al termine della partita (ma già verificatisi all'intervallo) contro la Roma. Quella contro i giallorossi è stata la nona sconfitta nelle ultime dodici gare interne giocate dagli emiliani che, sempre in casa, torneranno in campo domenica alle 12:30 contro il Cagliari. Una partta nella quale il Bologna, nono in classifica con 48 punti, dovrà fare molto probabilmente a meno di due pedine fondamentali: Cambiaghi Rowe, fermi per infortunio. 

Il comunicato sulle condizioni di Rowe e Cambiaghi

Attraverso un comunicato ufficiale, il Bologna ha reso note le condizioni dei due giocatori. "Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe in seguito a un risentimento hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno". Nicolò Cambiaghi, invece, "ha riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni".

 

Emergenza esterni per Italiano

Vincenzo Italiano è chiamato a fare i conti con una vera e propria emergenza sugli esterni. Gli infortuni di Rowe e Cambiaghi si vanno ad aggiungere a quello, nello stesso ruolo, di Federico Bernardeschi, che contro la Juventus ha rimediato una "lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane". Non è tutto. Nella seduta di allenamento di oggi, 29 aprile, hanno svolto un lavoro differenziato SkorupskiDallinga Joao Mario.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

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