Addio al 'Piccolo Principe' Geovani: idolo del Vasco da Gama, giocò anche nel Bologna
È morto all'età di 62 anni l'ex calciatore brasiliano Geovani Silva. Idolo del Vasco da Gama, centrocampista anche della nazionale verdeoro (23 presenze e 5 reti tra il 1985 e il 1991), è morto d'infarto dopo essersi sentito improvvisamente male questa mattina. Nato il 6 aprile 1964, nel 1989 venne a giocare in Italia nel Bologna, che lo acquistò per 9 miliardi di lire, rimanendo però per una sola stagione e segnando soltanto due gol in campionato (contro Fiorentina e Ascoli) e uno in Coppa Italia (sempre alla Fiorentina); Geovani deluse le aspettative dei rossoblù e così nel 1990 si trasferì in Germania nel Karlsruher. Nel 1991 ritornò al Vasco da Gama, poi passò ai messicani del Tigres e di nuovo al Vasco nel 1995. Successivamente ha girato svariate squadre brasiliane, con esperienze poco fruttuose, fino al ritiro nel 2002 a 38 anni.
I successi del Piccolo Principe
Conosciuto come il "Piccolo Principe", Geovani ha costruito una carriera straordinaria nel calcio brasiliano grazie al suo talento raffinato, alla sua visione di gioco e alla sua abilità tecnica, che lo hanno reso uno dei più grandi centrocampisti della sua generazione. Considerato fra i migliori giocatori di sempre nella storia del Vasco, con cui ha vinto cinque titoli statali e collezionato oltre 400 presenze, Geovani ha conquistato con il Brasile la Coppa America nel 1989 e l'argento olimpico nel 1988, capitano di una squadra di cui facevano parte anche Bebeto e Romario. Nel 2008 aveva rivelato di essere stato colpito da una rara malattia neurologica che lo costringeva a camminare con il bastone.