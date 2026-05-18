Addio al 'Piccolo Principe' Geovani: idolo del Vasco da Gama, giocò anche nel Bologna

È morto all'età di 62 anni l'ex calciatore brasiliano Geovani Silva. Idolo del Vasco da Gama, centrocampista anche della nazionale verdeoro (23 presenze e 5 reti tra il 1985 e il 1991), è morto d'infarto dopo essersi sentito improvvisamente male questa mattina. Nato il 6 aprile 1964, nel 1989 venne a giocare in Italia nel Bologna, che lo acquistò per 9 miliardi di lire, rimanendo però per una sola stagione e segnando soltanto due gol in campionato (contro Fiorentina e Ascoli) e uno in Coppa Italia (sempre alla Fiorentina); Geovani deluse le aspettative dei rossoblù e così nel 1990 si trasferì in Germania nel Karlsruher. Nel 1991 ritornò al Vasco da Gama, poi passò ai messicani del Tigres e di nuovo al Vasco nel 1995. Successivamente ha girato svariate squadre brasiliane, con esperienze poco fruttuose, fino al ritiro nel 2002 a 38 anni.