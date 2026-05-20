Bernardeschi e De Silvestri tra sport e fashion: eccoli all'evento Macron

Al Macron Campus , nel pomeriggio di martedì 19 maggio, si è svolta la nuova edizione dell’Activefashion Show, il format esclusivo dedicato a Macron O.N.E. – Own Nothing Else, la linea lifestyle high-end del brand italiano di sportswear. Un evento al quale hanno preso parte anche i due calciatori del Bologna Federico Bernardeschi e Lorenzo De Silvestri .

Il Macron Dome cornice dello spettacolo

Il Macron Dome, l’innovativo polo sportivo della sede che integra una palestra di 600 metri quadri, un campo da basket e un campo da padel, espressione della visione contemporanea del brand tra performance, design e lifestyle, ha fatto da scenografica cornice alla sfilata. Uno spettacolo che ha consentito agli ospiti di ammirare i prodotti della gamma attuale di O.N.E. e scoprire in anteprima alcuni elementi della collezione Spring Summer 2027 (SS27). Con l’Activefashion Show, Macron conferma il posizionamento della linea O.N.E. nel segmento high-end lifestyle, rafforzando così la presenza del brand in un’area sempre più strategica per il mercato globale. I capi mostrati sono un passo ulteriore per rispondere alle esigenze degli appassionati di uno stile di vita attivo, unendo la qualità dei materiali tecnici che da sempre rappresenta un punto di forza del marchio con un’estetica contemporanea, che nasce dalla performance e diventa stile quotidiano.

Anche Bernardeschi e De Silvestri protagonisti

All'interno dell'Activefashion Show si è svolto anche un panel di approfondimento sull’intersezione, sempre più evidente, tra il mondo dello sport e quello del fashion. Un panel che ha visto la partecipazione del Brand Ambassador di Macron Carlton Myers, oltre che il numero 10 del Bologna Federico Bernardeschi e il capitano, Lorenzo De Silvestri.