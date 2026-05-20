Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 20 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bernardeschi e De Silvestri tra sport e fashion: eccoli all'evento Macron

I calciatori del Bologna protagonisti per l'Activefashion show in un panel di approfondimento sull'intersezione tra il mondo dello sport e quello del fashion
3 min
TagsBolognaMacronBernardeschi
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Al Macron Campus, nel pomeriggio di martedì 19 maggio, si è svolta la nuova edizione dell’Activefashion Show, il format esclusivo dedicato a Macron O.N.E. – Own Nothing Else, la linea lifestyle high-end del brand italiano di sportswear. Un evento al quale hanno preso parte anche i due calciatori del Bologna Federico Bernardeschi e Lorenzo De Silvestri.

Il Macron Dome cornice dello spettacolo

Il Macron Dome, l’innovativo polo sportivo della sede che integra una palestra di 600 metri quadri, un campo da basket e un campo da padel, espressione della visione contemporanea del brand tra performance, design e lifestyle, ha fatto da scenografica cornice alla sfilata. Uno spettacolo che ha consentito agli ospiti di ammirare i prodotti della gamma attuale di O.N.E. e scoprire in anteprima alcuni elementi della collezione Spring Summer 2027 (SS27). Con l’Activefashion Show, Macron conferma il posizionamento della linea O.N.E. nel segmento high-end lifestyle, rafforzando così la presenza del brand in un’area sempre più strategica per il mercato globale. I capi mostrati sono un passo ulteriore per rispondere alle esigenze degli appassionati di uno stile di vita attivo, unendo la qualità dei materiali tecnici che da sempre rappresenta un punto di forza del marchio con un’estetica contemporanea, che nasce dalla performance e diventa stile quotidiano.

 

 

Anche Bernardeschi e De Silvestri protagonisti

All'interno dell'Activefashion Show si è svolto anche un panel di approfondimento sull’intersezione, sempre più evidente, tra il mondo dello sport e quello del fashion. Un panel che ha visto la partecipazione del Brand Ambassador di Macron Carlton Myers, oltre che il numero 10 del Bologna Federico Bernardeschi e il capitano, Lorenzo De Silvestri.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Da non perdere

Freuler verso l'addio al BolognaMacron O.N.E. e l'Udinese

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS