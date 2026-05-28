Italiano lascia il Bologna, separazione consensuale con il club. Ancora contatti tra Allegri e il Napoli

Vincenzo Italiano non sarà più l'allenatore del Bologna: trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con il club. Il tecnico lascia i rossoblù dopo una stagione terminata all'ottavo posto con il raggiungimento dei quarti di finale di Europa League. La decisione è stata presa nel summit di Casteldebole con il club, giorni dopo l'incontro degli agenti di Italiano con De Laurentiis e il ds del Napoli Manna. Il Bologna non avrebbe gradito l'atteggiamento dei procuratori di Italiano che, nei giorni scrosi, avrebbero continuamente rimandato l’incontro con la dirigenza del Bologna. I colloqui sono arrivati oggi e la decisione circa l'addio dell'allenatore è stata presa. Nel frattempo, il Napoli prosegue i contatti con Allegri , continuati anche nella mattinata odierna.

Il comunicato del Bologna

Questo il comunicato del Bologna sulla risoluzione: "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

Il percorso di Italiano con il Bologna

Nonostante un addio non del tutto tranquillo, Vincenzo Italiano rimarrà comunque nella storia recente del Bologna. Dopo la qualificazione conquistata da Thiago Motta, è stato l'ex Fiorentina a guidare la squadra nel suo ritorno in Champions League, per poi vincere la Coppa Italia, trofeo che mancava dal '74. L'ultima stagione con i rossoblù rimane al di sotto delle aspettative, con una classifica non all'altezza e un'eliminazione dall'Europa League troppo leggera, nonostante abbiano affrontato i futuri campioni dell'Aston Villa ai quarti. Italiano lascia il Bologna dopo 107 panchine tra tutte le competizioni italiane ed europee: è la seconda squadra con la quale ha affrontato più partita, dopo la Fiorentina.

Italiano, la lista dei possibili sostituti al Bologna

Ora in casa Napoli è tempo di pensare al sostituto. Sartori e Di Vaio avrebbero messo gli occhi principalmente su quattro nomi per il successore di Italiano: Grosso, De Rossi, Di Francesco e Palladino. Grosso è a un passo dalla Fiorentina ma non è ancora del tutto deciso. Per Eusebio Di Francesco è scattato il rinnovo automatico con il Lecce dopo la salvezza, ma sia lui che Grosso sono le due opzioni migliori per dare continuità sul piano tattico. Poi c'è Daniele De Rossi, sul quale però pesa un'importante clausola rescissoria da 10 milioni di euro e la sua volontà di proseguire il progetto iniziato con il Genoa. Nell’elenco anche il nome di Raffaele Palladino.