Tedesco e quel codino “alla Baggio” che gli ha portato fortuna
Da ragazzo Domenico Tedesco si era fatto crescere il codino per assomigliare al suo idolo, Roberto Baggio. Per lui si avvicina il momento della Serie A ma l’Italia l’ha già incrociata da avversario sia in nazionale che con i club.
Tedesco alla conquista del calcio italiano
Nel 2022, alla guida del Lipsia, eliminò l’Atalanta nei quarti di Europa League, imponendosi 3-1 nel doppio confronto. Ora la sfida è diversa: conquistare il calcio italiano da protagonista in panchina.