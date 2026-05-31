Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 31 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tedesco e quel codino “alla Baggio” che gli ha portato fortuna

Il nuovo allenatore del Bologna e il suo idolo: il retroscena del passato
1 min
TagsTedescoBologna
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Da ragazzo Domenico Tedesco si era fatto crescere il codino per assomigliare al suo idolo, Roberto Baggio. Per lui si avvicina il momento della Serie A ma l’Italia l’ha già incrociata da avversario sia in nazionale che con i club.

Tedesco alla conquista del calcio italiano

Nel 2022, alla guida del Lipsia, eliminò l’Atalanta nei quarti di Europa League, imponendosi 3-1 nel doppio confronto. Ora la sfida è diversa: conquistare il calcio italiano da protagonista in panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Da non perdere

Italiano lascia il BolognaIl Bologna ha scelto Tedesco

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS