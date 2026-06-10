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mercoledì 10 giugno 2026
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Caligiuri: "Bologna, ti divertirai. Tedesco è un tecnico super"

Il giocatore ha lavorato con l'allenatore ai tempi dello Schalke 04: "Secondo posto e Champions, vi racconto chi è"
Claudio Beneforti
1 min
TagsCaligiuriSchalke 04Bologna
Bologna

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Daniel Caligiuri, se dico Domenico Tedesco qual è la prima cosa che le viene in mente? 
 «Che sta parlando di un grande allenatore». 
  
Cominciamo bene, subito complimenti. 
«È

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