De Silvestri rinnova con il Bologna: è ufficiale, i dettagli dell'accordo

De Silvestri e il Bologna vanno avanti insieme. Arrivato in rossoblù nell'estate del 2020, il difensore romano sarà a disposizione del neo-allenatore Domenico Tedesco nella prossima stagione: firmato il rinnovo annuale del contratto. De Silvestri continuerà a essere un giocatore del Bologna .

De Silvestri, cuore di capitano: avanti col Bologna

Bologna che ha, dunque, ufficializzato il prolungamento del contratto di Lorenzo De Silvestri, che era scaduto lo scorso 30 giugno. Come detto, il nuovo accordo scardà il 30 giugno 2027.

Lo scorso 23 maggio De Silvestri ha compiuto 38 anni. Ma il capitano del Bologna ha ancora tanta voglia di giocare e di essere un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio.