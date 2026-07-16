Tarozzi: “Il Bologna è un sorriso, la videochiamata con Tedesco…”

Lo chiamavano Tarozzino. «Fu il mio mentore Ulivieri a cominciare», sorride Andrea Tarozzi. Trent’anni dopo, a Bologna, per tutti è ancora così. Nulla è cambiato. «Io, che sono di Sasso Marconi, sono tornato a vivere le stesse emozioni di allora. Ci mettevo un’ora per rientrare a casa perché mi fermavano tutti. Ho