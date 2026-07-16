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De Silvestri criptico sul futuro di Orsolini al Bologna: "Lo vedo più di mia moglie, ma..."

Le dichiarazioni del capitano del club rossoblù, fresco di rinnovo fino al 2027, sul compagno di squadra e Freuler
3 min
TagsDe SilvestriOrsoliniBologna
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Il Bologna prosegue il ritiro estivo a Valles e continua a preparare la nuova stagione. Nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, i rossoblù saranno impegnati nel terzo giorno di lavoro con una seduta d'allenamento in programma nel tardo pomeriggio. Prima di scendere in campo, però, Lorenzo De Silvestri ha parlato ai media, soffermandosi in particolare sul futuro di Riccardo Orsolini.

Bologna, le parole di De Silvestri sul futuro di Orsolini

Il capitano rossoblù ha ribadito il legame con l'esterno offensivo, senza però voler entrare nel merito delle sue scelte: "Ho parlato con Orsolini. Dal 2020 ci sono solo lui e Skorupski, è un simbolo. A me non piace parlare di scelte personali. Ognuno ha le proprie idee. Ormai ci parlo sempre, lo vedo quasi più di mia moglie. Io parlo sempre con lui ma le scelte sono personali e vanno rispettate".

"Freuler? Ha 34 anni e sa bene cosa vuole"

De Silvestri ha poi dedicato un pensiero anche a Remo Freuler, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Bologna e reduce al Mondiale con la Svizzera: "L'ho sentito solo durante e per il Mondiale: ha fatto qualcosa di storico. Ha 34 anni e sa bene cosa vuole".

 

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