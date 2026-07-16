De Silvestri criptico sul futuro di Orsolini al Bologna: "Lo vedo più di mia moglie, ma..."

Il capitano rossoblù ha ribadito il legame con l'esterno offensivo, senza però voler entrare nel merito delle sue scelte: "Ho parlato con Orsolini. Dal 2020 ci sono solo lui e Skorupski, è un simbolo. A me non piace parlare di scelte personali. Ognuno ha le proprie idee. Ormai ci parlo sempre, lo vedo quasi più di mia moglie. Io parlo sempre con lui ma le scelte sono personali e vanno rispettate".